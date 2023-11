بلينكن يتوجه إلى إسرائيل والأردن يوم الجمعة

وأضاف للصحافيين "سيكرر دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي الإنساني وسيبحث الحاجة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتقليل الضحايا من المدنيين، بالإضافة إلى عملنا لإيصال المساعدات الإنسانية".

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: EMARATALYOUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: بلينكن يزور إسرائيل الجمعة ويتوقف في محطات أخرى بالمنطقةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الأردن يستدعي سفيره في تل أبيب رفضاً للحرب على غزةقرر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فوراً..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: 'لا أدوار قتالية'.. قوات أميركية خاصة تصل إسرائيلبعد إعلان الولايات المتحدة إرسال عدد من مستشاريها العسكريين إلى إسرائيل، كشف مسؤولون بالبنتاغون أن قوات أميركية خاصة وصلت إسرائيل للمساعدة بشأن الرهائن لدى

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: وزيرة الخارجية اليابانية تزور إسرائيل والأردن هذا الأسبوعموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: بلينكن: أميركا تدعم استمرار هجوم إسرائيل على قطاع غزةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بايدن يزور مينيسوتا في محاولة للحصول على دعم سكان الريف في الانتخاباتيتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يقوم بحملة انتخابية لولاية ثانية، الأربعاء، إلى مزرعة عائلية في ولاية مينيسوتا

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕