بلووم القابضة تطلق «جرانادا» مشروع الشقق الفاخرة ضمن مبانٍ منخفضة الارتفاع

أعلنت بلووم القابضة، عن إطلاق مشروع الشقق الفاخرة «جرانادا» ضمن بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبيوتم استيحاء تصميم «جرانادا» من طراز العمارة المتوسطية التقليدي والملائم للحياة العصرية، وتضم مجموعة من الشقق ضمن مباني منخفضة الارتفاع تقدم تجربة حياة مجتمعية فريدة ومتكاملة. وتشمل المرحلة الأولى من جرانادا مجموعة من الوحدات السكنية الواسعة، والتي تتوزع على ثمانية مبانٍ فاخرة مؤلفة من أربعة طوابق.
وتم تصميم مرحلة جرانادا لتناسب السكان على اختلاف تطلعاتهم وأعمارهم. وتوفر للمقيمين إمكانية الوصول المباشر إلى مراكز مجتمع مجهزة بالكامل، تتضمن صالات لياقة بدنية ومقاهي وردهات ومساحات لعب مخصصة للأطفال وأحواض سباحة وملاعب مظللة.
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