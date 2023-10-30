بلووم القابضة تطلق «جرانادا» مشروع الشقق الفاخرة ضمن مبانٍ منخفضة الارتفاع

أعلنت بلووم القابضة، عن إطلاق مشروع الشقق الفاخرة «جرانادا» ضمن بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبيوتم استيحاء تصميم «جرانادا» من طراز العمارة المتوسطية التقليدي والملائم للحياة العصرية، وتضم مجموعة من الشقق ضمن مباني منخفضة الارتفاع تقدم تجربة حياة مجتمعية فريدة ومتكاملة. وتشمل المرحلة الأولى من جرانادا مجموعة من الوحدات السكنية الواسعة، والتي تتوزع على ثمانية مبانٍ فاخرة مؤلفة من أربعة طوابق.

وتم تصميم مرحلة جرانادا لتناسب السكان على اختلاف تطلعاتهم وأعمارهم. وتوفر للمقيمين إمكانية الوصول المباشر إلى مراكز مجتمع مجهزة بالكامل، تتضمن صالات لياقة بدنية ومقاهي وردهات ومساحات لعب مخصصة للأطفال وأحواض سباحة وملاعب مظللة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

«تعليم» تخطط للتوسع خليجياً.. وتترقب فرصاً في السعوديةقال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة تعليم القابضة إن المملكة العربية السعودية تمثل فرصة كبيرة للنمو اقرأ أكثر ⮕

%12 ارتفاعاً بأسعار مبيعات الشقق والفلل في دبي خلال الربع الثالثتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

27 مليار جنيه لتمويل 208 آلاف مشروع في مصرأعلنت وزارة التنمية المحلية في مصر أنه تم تمويل 208 آلاف مشروع... اقرأ أكثر ⮕

الحفاظ على الشعاب المرجانية في الإمارات.. برامج ومبادرات رائدة ترسخ استدامة الحياة البحريةينسجم مع محور أبطال البحار ضمن حملة «استدامة وطنية».الحفاظ على الشعاب المرجانية في الإمارات.. برامج ومبادرات رائدة ترسخ استدامة الحياة البحرية.• دولة الإمارات عملت على إيجاد بنية تشريعية تضمن حماية الشعاب المرجانية وتطور منظومة بحثية لاستزراعها.• أبوظبي تطلق أكبر مشروع لإعادة تأهيل الشعاب في منطقة الشرق الأوسط يتضمن استزراع أكثر من مليون مستعمرة. اقرأ أكثر ⮕

«إنسايدر»: دبي الثانية عالمياً في وجهات العمل عن بعدذكرت صحيفة «إنسايدر» الرقمية عدة أسباب جعلت دبي ضمن الوجهات المفضلة للعمل... اقرأ أكثر ⮕

ندوة حول تأثير البيئات في المسرح بالقاهرةضمن فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي... اقرأ أكثر ⮕