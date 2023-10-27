بلدية دبي تؤكد جاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار

وأعلنت البلدية عن تعاملها الفوري مع 279 بلاغا تلقتها خلال فترة هطول الأمطار من خلال فرق طوارئ ميدانية مكونة من 484 مهندسا وفنيا متخصصا و1150 عاملا مساعدا.وأشارت البلدية إلى استعداد فرق الطوارئ لديها للاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في كافة مناطق إمارة دبي لضمان الحفاظ على السلامة العامة.

وتضم فرق طوارئ التعامل الميداني مع هطول الأمطار التي خصصتها البلدية بالإضافة إلى مواردها البشرية 15 معدة لتنظيف الخطوط وانسدادتها و7 شاحنات مع رافعة كما خصصت 49 صهريجاً لنقل المياه و87 مضخة محمولة و74 مضخة منقولة و63 مركبة نقل مختلفة الأنواع وأكثر من 60 بيك آب وآلية لضخ ومعالجة التجمعات وإزالة الرمال ومختلف أنواع المخلفات و31 سيارة. فيما تنتشر 20 مضخة مياه في منطقتي ديرة وبر دبي.

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طوارئ بلدية دبي تتعامل مع 279 بلاغاً خلال فترة هطول الأمطارموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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