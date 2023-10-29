بلدية دبي تستعرض جهودها بمجال الرقابة الصحية في معرض 'عالم الجمال '

دبي في 29 أكتوبر / وام / تستعرض بلدية دبي خلال مشاركتها ‏في معرض عالم الجمال الشرق الأوسط 2023 الذي يقام من 30 أكتوبر الجاري ولغاية الأول من نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي ، أبرز ما تقدمه من خدمات في مجال الرقابة على الصحة العامة والمنتجات الخاصة بالتجميل والعناية الشخصية وجهودها في بناء منظومة صحية رقابية متكاملة في إمارة دبي تعد من الأفضل والأكثر تطورا على مستوى العالم.

تأتي مشاركة بلدية دبي في هذا الحدث الدولي في إطار الحرص على إبراز منظومة الخدمات المتكاملة التي توفرها بهدف تعزيز الصحة والسلامة وضمان استيفاء المنتجات الاستهلاكية للمعايير والاشتراطات المعتمدة ومواكبة أحدث الاتجاهات والمعايير العالمية والممارسات المستدامة في هذا المجال.

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