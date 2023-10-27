بلدية دبي تتعامل مع 279 بلاغاً خلال فترة هطول الأمطار

أكدت بلدية دبي جاهزيتها الكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار ضمن خطة استباقية تتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات وآليات الاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع حالات الطوارئ والبلاغات عند حدوثها.
وأعلنت البلدية عن تعاملها الفوري مع 279 بلاغاً تلقتها خلال فترة هطول الأمطار من خلال فرق طوارئ ميدانية مكونة من 484 مهندساً وفنياً متخصصاً و1150 عاملاً مساعداً. وأشارت البلدية إلى استعداد فرق الطوارئ لديها للاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في كافة مناطق إمارة دبي لضمان الحفاظ على السلامة العامة.
وتضم فرق طوارئ التعامل الميداني مع هطول الأمطار التي خصصتها البلدية بالإضافة إلى مواردها البشرية 15 معدة لتنظيف الخطوط وانسدادتها و7 شاحنات مع رافعة كما خصصت 49 صهريجاً لنقل المياه و87 مضخة محمولة و74 مضخة منقولة و63 مركبة نقل مختلفة الأنواع وأكثر من 60 بيك آب وآلية لضخ ومعالجة التجمعات وإزالة الرمال ومختلف أنواع المخلفات و31 سيارة. فيما تنتشر 20 مضخة مياه في منطقتي ديرة وبر دبي. headtopics.com
ووضعت البلدية جميع فرقها وآلياتها في جاهزية تامة استعداداً للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار في مختلف أنحاء الإمارة. ويأتي ذلك ضمن خطتها السنوية الاستباقية المتكاملة لمواجهة طوارئ موسم هطول الأمطار والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات وفق آلية الاستجابة السريعة والفورية للبلاغات الطارئة والواردة من المتعاملين في الإمارة مدعومة ببنية تحتية تعد من الأكثر تقدما وكفاءة واستدامة على مستوى العالم لتصريف مياه الأمطار والمياه السطحية.
بلدية دبي تؤكد جاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطاردبي في 27 أكتوبر / وام / أكدت بلدية دبي جاهزيتها الكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار ضمن خطة استباقية تتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات وآليات الاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع حالات الطوارئ والبلاغات عند حدوثها. اقرأ أكثر ⮕