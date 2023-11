بلدية دبي تنظم الملتقى الأول لاتحاد مجالس الشباب

وتناولت جلسات الملتقى مجموعة من النقاشات المفتوحة حول تفاقم تأثيرات التغير المناخي على البيئة والصحة العامة بشكل عام ومسيرة عمل دولة الإمارات على المستويين المحلي والعالمي لتعزيز جهود العمل من أجل المناخ ودعمها لتوجهات تحول الطاقة العالمية وتطبيق معايير الاقتصادي الدائري وسلوكيات ومتطلبات الاستدامة.

