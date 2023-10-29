بلدية دبي تستعرض جهودها في «عالم الجمال»

تشارك بلدية دبي ‏في معرض عالم الجمال الشرق الأوسط 2023، أكبر معرض دولي في الشرق الأوسط متخصص بعالم الجمال والعناية الشخصية، والذي يقام اليوم ولغاية بعد غدٍ في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بهدف استعراض أبرز ما تقدمه من خدمات في مجال الرقابة على الصحة العامة والمنتجات الخاصة بالتجميل والعناية الشخصية وجهودها في بناء منظومة صحية رقابية متكاملة في إمارة دبي تعد من الأفضل والأكثر تطوراً على مستوى العالم.

تأتي مشاركة بلدية دبي في هذا الحدث الدولي في إطار الحرص على إبراز منظومة الخدمات المتكاملة التي توفرها بهدف تعزيز الصحة والسلامة، وضمان استيفاء المنتجات الاستهلاكية للمعايير والاشتراطات المعتمدة، ومواكبة أحدث الاتجاهات والمعايير العالمية والممارسات المستدامة في هذا المجال.

كما تسعى من خلال المشاركة في معرض عالم الجمال الشرق الأوسط 2023 إلى زيادة توعية العاملين في هذا القطاع بأهمية الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة الخاصة بالمنتجات مثل مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والعطور، إضافة إلى مشاركة خبراتنا العملية في توظيف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز حماية المستهلكين والحفاظ على سلامتهم، والارتقاء بتجربة المتعاملين. headtopics.com

وتأتي أهمية المشاركة في معرض عالم الجمال الشرق الأوسط، لما يشكله من منصة متكاملة لاستعراض أحدث المعايير العالمية للصحة والسلامة في مجال منتجات العناية الشخصية والتجميل، وفرصة لتبادل الخبرات والتعرف على آخر التطورات، إضافة إلى استعراض جهود بلدية دبي في بناء منظومة مستدامة للصحة والسلامة، وتوفير الوقاية والحماية الاستباقية التي تضمن مستويات عالية من الصحة وجودة الحياة لأفراد المجتمع في إمارة دبي.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الخدمات التي تقدمها بلدية دبي في مجال الصحة والسلامة ودورها في ضمان تداول المنتجات الاستهلاكية الآمنة والمطابقة للمعايير المعتمدة في إمارة دبي.

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