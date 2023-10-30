بـ130 طائرة.. مقاتلات من واشنطن وسيؤول تبدأ تدريبات جوية مشتركة

بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات جوية موسعة، الاثنين، تشارك فيها 130 طائرة من البلدين لمحاكاة عمليات حربية على مدار الساعة.

وقالت القوات الجوية الكورية الجنوبية، إن التدريبات السنوية ستستمر حتى، الجمعة، وستتضمن إصدارات مختلفة من المقاتلة الشبح «إف-35» من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وغيرها من الطائرات. وتهدف التدريبات إلى الارتقاء بقدرات تنفيذ العمليات المشتركة بين الجيشين من خلال أداء مهام جوية كبرى، مثل التدريبات بالذخيرة الحية جو-أرض، والعمليات الجوية الدفاعية، وغيرها من التدريبات على حالات الطوارئ.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان «سنحافظ على أفضل استعداد قتالي للرد الفوري على أي استفزاز من العدو، ومعاقبته بقوة من خلال تدريب مكثف يحاكي وضعاً فعلياً». وتأتي التدريبات في وقت تكثف فيه كوريا الشمالية تعاونها العسكري مع روسيا، وهو ما تدينه الولايات المتحدة، وحلفاؤها الآسيويون، باعتباره مسعى من بيونغ يانغ لتعزيز قدراتها العسكرية مقابل تقديم دعم بالأسلحة لموسكو. headtopics.com

وتندد كوريا الشمالية، بالتدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وتعتبرها تدريباً على الغزو، ودليلاً على سياسات عدائية تنتهجها واشنطن وسيؤول.

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