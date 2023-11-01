بـ 3.1 مليار درهم.. «الدار» تبيع 786 وحدة من مشروعها الأول في دبي

وساهم المشترون المقيمون وغير المقيمين في الدولة بنسبة 77% من إجمالي المبيعات، مما يعكس جاذبية دبي كمركز عالمي رئيسي للاستثمار العقاري ووجهة مفضلة للإقامة طويلة المدى، بينما ساهم المواطنون بنسبة 23% المتبقية. كما وساهمت الإناث بنسبة 24% من المبيعات، بينما ساهم الذكور بنسبة 76% المتبقية.
تجدر الإشارة إلى أن 51% من المشترين في مشروع «جنان» لا تتجاوز أعمارهم 45 عاماً، مما يبرهن على رغبة الأجيال الشابة بالعيش في مجمعات تركز على الصحة والرفاه. كما أن 85% من المشترين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية، وهو ما يعكس نمو قاعدة عملاء الشركة.
ستقوم الدار بإطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع «جنان» والتي ستشمل المزيد من وحدات الفلل والتاون هاوس، بالإضافة إلى شقق سكنية متاحة للمشترين من كافة الجنسيات في بداية عام 2024. وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «نحن سعداء جداً بالإقبال الكبير الذي سجله مشروعنا السكني الأول في دبي، والذي يؤكد قناعتنا بجاذبية المفاهيم السكنية الجديدة لدى المشترين المحليين والدوليين في الإمارة. وقد برهن عملاؤنا على حماسهم الكبير لدخول الدار إلى دبي من خلال حضور المئات إلى مراكز مبيعات الشركة في دبي وأبوظبي.
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