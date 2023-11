بـ 3.1 مليار درهم.. «الدار» تبيع 786 وحدة من مشروعها الأول في دبي

وساهم المشترون المقيمون وغير المقيمين في الدولة بنسبة 77% من إجمالي المبيعات، مما يعكس جاذبية دبي كمركز عالمي رئيسي للاستثمار العقاري ووجهة مفضلة للإقامة طويلة المدى، بينما ساهم المواطنون بنسبة 23% المتبقية. كما وساهمت الإناث بنسبة 24% من المبيعات، بينما ساهم الذكور بنسبة 76% المتبقية.

تجدر الإشارة إلى أن 51% من المشترين في مشروع «جنان» لا تتجاوز أعمارهم 45 عاماً، مما يبرهن على رغبة الأجيال الشابة بالعيش في مجمعات تركز على الصحة والرفاه. كما أن 85% من المشترين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية، وهو ما يعكس نمو قاعدة عملاء الشركة.

ستقوم الدار بإطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع «جنان» والتي ستشمل المزيد من وحدات الفلل والتاون هاوس، بالإضافة إلى شقق سكنية متاحة للمشترين من كافة الجنسيات في بداية عام 2024. وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «نحن سعداء جداً بالإقبال الكبير الذي سجله مشروعنا السكني الأول في دبي، والذي يؤكد قناعتنا بجاذبية المفاهيم السكنية الجديدة لدى المشترين المحليين والدوليين في الإمارة. وقد برهن عملاؤنا على حماسهم الكبير لدخول الدار إلى دبي من خلال حضور المئات إلى مراكز مبيعات الشركة في دبي وأبوظبي.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: خلال اليوم الأول.. الدار العقارية تبيع كل وحدات مرحلتين بمشروعها السكني الأول في دبي بـ 3.1 مليارات درهمموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 1.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبيبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 150 ملياراً مبيعات الشقق خلال 10 شهور في دبيسجلت التصرفات العقارية الإجمالية في سوق دبي نحو 432 مليار درهم منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوميةبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة، الثلاثاء...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 4,8 مليار درهم أرباح بنك دبي الإسلامي في 9 أشهر بنمو 17.6%أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائج مالية قياسية حيث سجل صافي الأرباح نموا 17.6% على أساس سنوي ليصل إلى 4,8 مليار درهم في 9 أشهر المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2023...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: أرباح بنوك دبي تحلق 75% وتتجاوز 30 مليار درهمارتفع صافي أرباح بنوك دبي إلى 30 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري، بنمو 75.2%، مقارنة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕