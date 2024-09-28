بعض الخدمات المالية باتت تتم عن طريق منصة واحدة

«المالية»: بعض الخدمات باتت تتم عن طريق منصة واحدة. أرشيفية

وأكدت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، فاطمة يوسف النقبي، نجاح الوزارة خلال رحلة «تصفير البيروقراطية» في تقليص متطلبات ومدة الحصول على خدماتها، إذ بات بعضها لحظياً مباشرة بعد أن كان يتطلب أياماً أو ساعات عدة سابقاً، فيما أصبحت خدمات عدة تنطوي على «صفر» مرفق أو مستند. وأوضحت النقبي أن بعض الخدمات التي تنطوي على ارتباط مع أطراف متعددة، باتت تتم عن طريق منصة واحدة تدمج الكثير من الخدمات التي كانت متشعبة في أكثر من جهة. ونوهت بإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتوفير تجربة سلسة وسهلة وفورية ودقيقة دون تدخل بشري.

وقالت إن نشاط وزارة المالية في هذه المسألة بدأ مع الجلسة الأولى من مبادرة «مجالس المتعاملين» التي هدفت إلى سماع آراء المتعاملين ورؤيتهم للتجربة مع خدمات الوزارة، ومقترحاتهم لتطوير الخدمات، ثم جاءت الجلسة الثانية من أجل تقصي آرائهم حول الحلول المقترحة من الوزارة، وكانت في غاية الأهمية كونها تعكس ما إذا كانت الخطوات التي يتم اتخاذها على المسار الصحيح.

وأوضحت أن الوزارة استعرضت في الجلسة الثالثة من المبادرة مع المتعاملين نتائج العملية كاملة، لافتة إلى أنها تُعد ختاماً لهذه السلسلة من المجالس، لكنها لن تكون الأخيرة كون اللقاءات مع المتعاملين نهجاً تتبعه الوزارة إيماناً منها بأن دورهم رئيس في عمليات التطوير كافة.

وزارة المالية خدمات فورية تقنية حديثة ذكاء اصطناعي تصفير البيروقراطية

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