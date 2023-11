بعد بوليفيا وتشيلي وكولومبيا.. الأرجنتين تدين قصف إسرائيل مخيم جباليا في قطاع غزة

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان إنّ "الأرجنتين تدين بشكل لا لبس فيه الهجمات التي ارتكبتها حركة حماس في 7 أكتوبر، وتعترف بحقّ إسرائيل في الدفاع عن النفس. ومع ذلك، ما من شيء يبرّر انتهاك القانون الإنساني الدولي وواجب حماية السكّان المدنيّين".وقصفت إسرائيل مخيّم جباليا للاجئين مرتين، الأولى الثلاثاء والثانية الأربعاء، وفي كل مرة خلّف القصف عشرات القتلى المدنيين وأضراراً مادية جسيمة، وفقاً لحركة "حماس" التي تسيطر على القطاع غزة.

وبرّرت إسرائيل الثلاثاء قصفها المخيّم بأنّها استهدفت فيه القيادي في حركة حماس إبراهيم البياري الذي أكّدت أنّه أحد المسؤولين عن الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته الحركة في 7 أكتوبر في إسرائيل وأشعل فتيل الحرب بين الطرفين.

وفي أميركا اللاتينية، قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في حين استدعت تشيلي وكولومبيا سفيريهما لدى الدولة العبرية، في خطوات اتّخذتها الدول الثلاث ردّاً على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة. وفي بيانها، دعت وزارة الخارجية الأرجنتينية إلى السماح بوصول المساعدات الدولية إلى السكّان الفلسطينيين في قطاع غزة "بدون قيود وبشكل عاجل".

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: الأرجنتين تدين هجوم إسرائيل على مخيم لاجئين في غزةدانت الأرجنتين، الأربعاء، الهجوم الإسرائيلي على مخيم لاجئين مكتظ بالسكان في قطاع غزة، الثلاثاء.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: غوتيريش يعرب عن 'صدمته' من قصف مخيم جباليا في قطاع غزةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 50 قتيلاً في قصف إسرائيلي على مخيم جبالياأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل خمسين شخصاً على الأقل، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع، الثلاثاء.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: إسرائيل: غارة مخيم جباليا استهدفت قيادياً في حماس.. والحركة تنفيفيما أكد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه شن غارة جوية على مخيم جباليا في قطاع غزة للقضاء على قيادي في حركة حماس، نفت الحركة المسلحة ذلك.وقال الجيش في بيان إن

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مقتل وإصابة 400 شخص جراء تدمير إسرائيل حياً سكنياً كاملاً بغزةسقط أكثر من 400 قتيل وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مقتل وإصابة 400 شخص جراء تدمير إسرائيل حياً سكنياً كاملاً بغزةسقط أكثر من 400 قتيل وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕