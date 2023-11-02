بعد بوليفيا وتشيلي وكولومبيا.. الأرجنتين تدين قصف إسرائيل مخيم جباليا في قطاع غزة

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان إنّ "الأرجنتين تدين بشكل لا لبس فيه الهجمات التي ارتكبتها حركة حماس في 7 أكتوبر، وتعترف بحقّ إسرائيل في الدفاع عن النفس. ومع ذلك، ما من شيء يبرّر انتهاك القانون الإنساني الدولي وواجب حماية السكّان المدنيّين".وقصفت إسرائيل مخيّم جباليا للاجئين مرتين، الأولى الثلاثاء والثانية الأربعاء، وفي كل مرة خلّف القصف عشرات القتلى المدنيين وأضراراً مادية جسيمة، وفقاً لحركة "حماس" التي تسيطر على القطاع غزة.
وبرّرت إسرائيل الثلاثاء قصفها المخيّم بأنّها استهدفت فيه القيادي في حركة حماس إبراهيم البياري الذي أكّدت أنّه أحد المسؤولين عن الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته الحركة في 7 أكتوبر في إسرائيل وأشعل فتيل الحرب بين الطرفين.
وفي أميركا اللاتينية، قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في حين استدعت تشيلي وكولومبيا سفيريهما لدى الدولة العبرية، في خطوات اتّخذتها الدول الثلاث ردّاً على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة. وفي بيانها، دعت وزارة الخارجية الأرجنتينية إلى السماح بوصول المساعدات الدولية إلى السكّان الفلسطينيين في قطاع غزة "بدون قيود وبشكل عاجل".
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