بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي .. نيمار يخضع لجراحة في الركبة بالبرازيل اليوم

وقال الهلال في بيان عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "يخضع محترف فريق الهلال الأول لكرة القدم البرازيلي نيمار جونيور لعملية الرباط الصليبي صباح الخميس في مستشفى ماتردي بالبرازيل، وذلك تحت إشراف طبيب منتخب بلاده رودريجو لاسمار وخوان دوكي مدير الإدارة الطبية في الهلال".

وأصيب نيمار خلال التحام مع نيكولاس دي لا كروز لاعب أوروجواي في الدقيقة 44 من هزيمة البرازيل 2-صفر في 18 من الشهر الماضي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.وقال الهلال في حينها إن نيمار أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة وتمزق في الغضروف وإنه سيخضع لجراحة بخلاف برنامج علاجي سيتحدد مدته بعدها.

