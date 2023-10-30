بعد تأكد غيابه فترة طويلة.. من هو بديل تشواميني في ريال مدريد؟

كشفت تقارير صحفية عن بديل النجم الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد، عقب تعرضه للإصابة أمام برشلونة في اللقاء الذي أقيم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن تشواميني سيغيب لمدة شهر ونصف، على أن يكون كامافينغا هو البديل المحتمل له في خط وسط ريال مدريد. ووفقاً لهذا الاحتمال سيغيب تشواميني عن عدد من المباريات في مختلف البطولات مع ريال مدريد وهي ريو فاليكانو، وسبورتينغ براغا، وفالنسيا، وقادش، ونابولي، وغرناطة، وريال بيتيس، ويونيون برلين، وفياريال.

ويعاني ريال مدريد من غياب إيدير ميليتاو، وتيبو كوارتوا، وداني سيبايوس، وأراد جولر، بسبب الإصابة أيضاً. يذكر أن مباراة الكلاسيكو انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1، حيث سجل بيلي هدفي الميرنغي، وسجل غوندوغان هدف برشلونة الوحيد، ليتصدر الميرنغي جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 28 نقطة، بينما يحتل البرسا المركز الثالث بـ 24 نقطة. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

ريال مدريد يعلن إصابة تشواميني بكسر في القدم خلال مباراة الكلاسيكوموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

إصابة تشواميني وغيابه عن ريال مدريد لنهاية العامأعلن نادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد أن لاعب وسطه الدولي الفرنسي أوريليان تشواميني أصيب بكسر في مشط قدمه اليسرى خلال مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ومضيفه برشلونة حامل اللقب (2-1) السبت في المرحلة الحادية عشرة. اقرأ أكثر ⮕

تحديد مدة غياب تشواميني عن ريال مدريدتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

بطل «الكلاسيكو» لورد في مدريد | صحيفة الخليجأجمعت الصحف الإسبانية على الإشادة ببطل «الكلاسيكو» الإنجليزي جود بيلينغهام الذي سجل هدفين ليقود ريال مدريد اقرأ أكثر ⮕

جود بيلينغهام يهزم برشلونة ويدخل تاريخ«الكلاسيكو»دخل الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد... اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع أرباح 'إس تي سي' 38.5% إلى 4.9 مليار ريال بالربع الثالثارتفع صافي أرباح شركة الاتصالات السعودية 'إس تي سي' بنسبة 38.49% إلى نحو 4.904 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 3.541 ملي اقرأ أكثر ⮕