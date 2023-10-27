بعد رصد عدد من المخالفات .. دائرة الصحة في أبوظبي تُغلق منشأتين صحيتين

أغلقت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، منشأتين صحيتين مؤقتاً عقب رصد فريق جودة الرعاية الصحية في الدائرة لعدد من المخالفات لدى المنشأتين، حيث تقرر إغلاق مركز طبي إلى حين الانتهاء من التحقيقات والإجراءات التنظيمية والقانونية ذات الصلة بالمخالفات المالية التي تم رصدها، وكذلك إغلاق مركز لجراحة اليوم الواحد لرصد مخالفات تُشكل خطراً جسيماً على صحة وسلامة المجتمع.

وتفصيلاً، أوضحت الدائرة أنه تم إغلاق مركز طبي وإيقاف طبيب عن العمل إلى حين إتمام الإجراءات والتحقيقات اللازمة وفق المخالفات المرصودة، حيث شملت القيام بتدوين وتوثيق إجراءات وفحوصات وتدخلات طبية وعلاج في ملف المريض مغايرة للواقع بغرض الاستيلاء على المال العام، وعدم الالتزام بتعاميم وسياسات ولوائح الدائرة بما في ذلك عدم الحصول على موافقة المريض على العلاج، وتوضيح الإجراءات والمخاطر المتعلقة بالعلاج قبل المباشرة بتقديمه، واستخدام مسمى للمنشأة غير مطابق للمسمى الصادر من دائرة الصحة.

من جهة أخرى، تم أيضاً إغلاق مركز لجراحة اليوم الواحد إغلاقاً مؤقتاً إلى حين تصويب أوضاعه، نظراً لما تتسبب به المخالفات المرصودة من خطر جسيم على صحة وسلامة أفراد المجتمع. وشملت المخالفات عدم التزام المنشأة بمعايير الوقاية من الإشعاع أو توفير الأجهزة والمواد اللازمة للحماية من الإشعاع سواءً لدى الموظفين أو المرضى، وعدم الالتزام بصيانة ومعايرة الأجهزة الطبية، ومخالفة نظم التدريب المعتمدة للعاملين في المنشأة. headtopics.com

وتم في المنشأة المذكورة رصد عدد من المخالفات المتعلقة بمعايير ولوائح الوقاية من الأمراض المعدية بما في ذلك مخالفة القانون الاتحادي المتعلق بالوقاية من الأمراض المعدية، ومخالفة قرار رئيس الدائرة الذي ينص على استخدام نظام التبليغ الإلكتروني لحالات الأمراض المعدية سواء بين العاملين أو المرضى، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالوسائل والمتطلبات المتعلقة بالعدوى ومنع انتقالها.

ودعت دائرة الصحة كافة المنشآت الصحية العاملة في إمارة أبوظبي بضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة، حفاظاً على كفاءة منظومة الرعاية الصحية في الإمارة وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية. headtopics.com

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