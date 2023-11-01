بعد ضرب 11 ألف هدف..هل تحقق إسرائيل مبتغاها من حرب غزة؟

ويحارب الجيش الإسرائيلي الذي وعد بتحقيق النصر على الحركة مهما طال القتال، حالياً في الأزقة، وفي الأنفاق، ووسط الأبنية التي يكتظ بها القطاع. ويعلن مراراً عن مقتل العشرات من مقاتلي «حماس» وتدمير مواقع مضادة للدبابات وإطلاق الصواريخ، وممرات أنفاق ومجمعات عسكرية للحركة. في المقابل اعترف بمقتل 25 من مجنديه خلال العملية البرية.
لكن «حماس» سارعت بنفي الرواية الإسرائيلية، التي وصفتها بأنها «حديث كاذب ولا أساس له من الصحة»، مؤكدة أن تل أبيب تختلق ذرائع لقتل المدنيين.والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، دخول الهجوم في غزة «مرحلة جديدة» في الحرب، بعد أن شهدت المدينة ليلة هي الأعنف والأكثر تدميراً، وصفها بـ«ليلة اهتزت فيها الأرض في غزة.
وتزامن ذلك مع إعلان إسرائيل توسّع نطاق العمليات البرية، بمشاركة قوات المشاة والمدرعات والهندسة والمدفعية، وداخل قطاع غزة، مؤكدة القضاء على رئيس القوة الجوية في «حماس»، عصام أبو ركبة، وقائد القوة البحرية راتب ابو صهيبان، المتهمان بالتخطيط لهجوم 7 أكتوبر وعدة هجمات أخرى. كما أكد الجيش تدمير 150 هدفاً تحت الأرض لـ«حماس» ونقاط مراقبة ومواقع إطلاق مضادة للدبابات ومنشأة عسكرية.
ويشكك محللون في قدرة إسرائيل على القضاء على «حماس»، ويرون أنها «هدف غير واقعي»، إذ خاض جيشها حروباً سابقة مع الحركة، وباءت كل محاولاته، في كل مرة، لوقف هجماتها بالفشل، بينما يرى عسكريون، أن العملية الجارية قد تجدى في تفكيك بنية الحركة وإضعاف قدرتها العسكرية مستقبلاً.ويثير العدد الهائل لضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية المخاوف الدولية من استمرارها، خاصة أن المستهدفين هم من الأطفال والنساء.
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