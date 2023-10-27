بعدما واصلا انطلاقتهما المثالية في بطولة دوري أبطال أوروبا.. مواهب برشلونة تتحدى خبرة الريال في (كلاسيكو) الدوري الإسباني

بعدما واصلا انطلاقتهما المثالية في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، يعود العملاقان برشلونة وريال مدريد لاستئناف صراعهما في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، التي تشهد مواجهة ساخنة بينهما غدا السبت.
ويخوض الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حافظا على العلامة الكاملة في مجموعتيهما بدوري الأبطال، حيث تغلب الريال 2 / 1 على مضيفه سبورتنج براجا البرتغالي بالجولة الثالثة للمجموعة الثالثة يوم الثلاثاء الماضي، كما فاز برشلونة على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بالنتيجة ذاتها في المجموعة الثامنة، ليظل الفريقان على صدارة مجموعتيهما ويقتربان بشدة من بلوغ الأدوار الإقصائية للبطولة القارية، بعد فوزهما في مبارياتهما الثلاث الأولى بمجموعتيهما.
ويسعى فريق المدرب تشافي هيرنانديز للثأر من خسارته القاسية صفر / 4 أمام الريال في آخر مواجهة جرت بينهما ببرشلونة، عندما التقيا في إياب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا موسم 2022 / 2023، حيث كانت هذه هي آخر مباراة رسمية تجرى بين الفريقين بمختلف البطولات، وتسببت في حرمان الفريق من الصعود للمباراة النهائية في البطولة والتتويج بالثنائية المحلية، بعدما أحرز لقب الدوري في الموسم الماضي. headtopics.com
وشارك اللاعبون الثلاثة في جزء من مران الفريق أمس الخميس، وسيحدد تشافي موقفهم من الانضمام لقائمة المباراة من عدمه خلال الساعات القليلة المقبلة، وفقا لصحيفة (سبورت) الإسبانية. وساهم يامال /16 عاما/ بثلاثة أهداف مع برشلونة خلال مشواره في الدوري هذا الموسم، عقب تسجيله هدفا وقيامه بتمريرتين حاسمتين.
من جانبه، يتطلع ريال مدريد، الذي يتقاسم الصدارة مع جيرونا برصيد 25 نقطة، للعودة لطريق الانتصارات من جديد، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه أشبيلية في المرحلة الماضية. ويعتبر بيلينجهام هو النجم الأبرز في صفوف الريال هذا الموسم، حيث يتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 8 أهداف، متفوقا بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد. headtopics.com