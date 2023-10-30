بطل «الكلاسيكو» لورد في مدريد | صحيفة الخليج

للفوز على برشلونة في عقر داره 2-1.وأكدت الصحافة الكتالونية أن «جود كان نجم الروك»، في إشارة إلى ارتداء نجوم برشلونة قميصاً يحمل شعار فرقة الروك البريطانية الشهيرة رولنغ ستونز احتفالاً بألبومها الجديد الذي طرح في 20 أكتوبر.

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال: إن بمقدور نجمه الجديد تسجيل 20 أو 25 هدفاً بسهولة هذا الموسم وأضاف: «لا نفكر في جعله هدافاً أو مهاجماً وننتظر من البقية هز الشباك لكن بمقدوره تسجيل 20 أو 25 هدفاً هذا الموسم».

وكان هدف بيلينغهام في الدقيقة 68 ربما الأفضل من بين ال13 هدفاً التي سجلها بقميص النادي الملكي، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 92 ليخلع قلوب مشجعي برشلونة وعلق أنشيلوتي: «نشعر بالمفاجأة معه، لأن الهدف كان من بعيد جداً ولم يسجل الكثير من الأهداف من هذا البعد بل عادة معظم أهدافه من منطقة الجزاء». headtopics.com

ويتصدر بيلينغهام قائمة الهدافين ب10 أهداف في الليغا بفارق 3 أهداف عن نجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان ونشر نجم سيتي إيرلينغ هالاند صورة هدف بيلينغهام من على بعد 25 ياردة وكتب عليها: «هذا الفتى لا يصدق».

لمس بيلينغهام الكرة 73 مرة وأظهرت الإحصائيات أنه أفضل حتى من كريستيانو رونالدو في أول موسم له عندما جاء الريال من اليونايتد بسن ال24 وفي جعبته كرة ذهبية. وتعرض رونالدو لإصابة بالكاحل ولعب 5 مباريات كاملة من أول 10 مباريات بالموسم وسجل 7 أهداف من 60 تسديدة على الشباك بينما سجل بيلينغهام 10 من 24 تسديدة. headtopics.com

وعلق المهاجم البرازيلي فينيسيوس، على موهبة بيلينغهام وقال: «جود بيلينغهام مدهش، يصنع الفارق دائماً كما كان يفعل رونالدو». وعلق النجم الكرواتي لوكا مودريتش على تألق زميله وقال:«إنه فتى من طراز رفيع وموهبة استثنائية. لا أعتقد أنه حتى هو يصدق أنه يسجل هذا الكم من الأهداف. أهنئه وآمل أن يواصل التسجيل، لا يمكن إيقافه الآن».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

«عياش» بطل «الجاهلي» في مضمار العين | صحيفة الخليجانطلق موسم سباقات الإمارات 2023-2024، من مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وتضمنت الأمسية الأولى 7 أشواط قوية للخيول العربية الأصيلة. اقرأ أكثر ⮕

ريال مدريد يعلن إصابة تشواميني بكسر في القدم خلال مباراة الكلاسيكوموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

«شرطة دبي» بطل سباق نزوى للدراجات | صحيفة الخليجسيطر فريق شرطة دبي للدراجات على المراكز الثلاثة... اقرأ أكثر ⮕

فيديو| فينيسيوس يتعرض لهتافات عنصرية في الكلاسيكو.. وبرشلونة يحققتعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد إلى هتافات عنصرية من مشجعي فريق برشلونة، خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين، السبت... اقرأ أكثر ⮕

الملايين حول العالم ينتظرون إعلان «البطل السابع»تتجه الأنظار إلى دبي بعد غد لمعرفة بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة اقرأ أكثر ⮕

تظاهرات في أوروبا وأمريكا رفضاً للحرب الإسرائيلية على غزةتواصلت التظاهرات والمسيرات في مدن عربية وعالمية تنديداً بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وشهدت مدريد وأثينا اقرأ أكثر ⮕