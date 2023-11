بطلة من «بنات زايد» وواعد قطري يعانقان المجد في تحدي القراءة

وقالت آمنة المنصوري بعد تتويجها لـ«الإمارات اليوم»: «سعيدة بأني حققت اللقب للإمارات، وأهدي هذا الفوز لقادتي وعائلتي، وكذلك لجميع الإماراتيين الذين شاركوا في (التحدي) خلال مواسمه السبعة». ونالت آمنة المركز الأول على مستوى الإمارات من بين 514 ألفاً و506 طلاب وطالبات، إذ أحبت القراءة منذ طفولتها المبكرة، وتريد أن «تضع بصمة على جبين التاريخ، وأن تنحت اسمها واسم الإمارات، وأن تكون آمنة المنصوري (ابنة زايد) شخصاً لا ينسى حتى بعد مئات السنين».

وأكدت آمنة أن «تحدي القراءة العربي ليس مجرد تحد، بل مهمة نبيلة لأجل بناء جيل عربي إسلامي يعود بأمجاد الحضارة، متسلح بالعلم والمعرفة لمواجهة المستقبل وتحدياته، إذ استطاع تحقيق أرقام هائلة وتنافسية تزيد عاماً بعد الآخر وهذه رسالة مبشرة نعي من خلالها الأثر العظيم لهذا العمل النبيل.. فخورة بدعم قيادتنا للمشاريع التنموية التي تستهدف الإنسان فتصقل من مهاراته لأجل مستقبل الحضارة».

واستطردت البطلة الإماراتية: «مع بداية المرحلة الثانوية خضعت لعملية جراحية في قدمي أعجزتني عن الحركة، وكان الكتاب رفيقي الأول وأنا أجلس على الكرسي المتحرك، ورغم الصعوبات عدت إلى الساحة وحققت المركز الثاني في البطولة العربية للقوس والسهم في نواكشوط، وصقلت مهاراتي العلمية لأصبح جزءاً من فريق الإمارات للفيزياء، وأخيراً شدني حب المطالعة إلى المشاركة في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي».

وأشار إلى أن هذه هي المشاركة الثانية له في «التحدي»، إذ حصد المركز الثاني في الدورة السابقة، وتلقى دعماً معنوياً لاسيما من الستة الأوائل. وتابع «خلال رحلة التحدي واجهت العديد من التحديات، وأبرزها الموازنة بين مسابقات عدة في آن واحد».

