بصورة مرعبة من الفضاء.. «ناسا» تحتفل بالهالوين

وأوضحت ناسا أن الصورة التي تشبه الوجه المرعب، تم التقاطها بواسطة مهمة جونو، يوم 7 سبتمبر الماضي، بالقرب من كوكب المشتري.

وأكدت أن الصورة تمثل سحباً وعواصف مضطربة على طول الخط الفاصل للمشتري، وهو الخط الفاصل بين جانبي النهار والليل للكوكب، حيث تسلط الزاوية المنخفضة لضوء الشمس الضوء على التضاريس المعقدة للميزات في هذه المنطقة، والتي درسها العلماء لفهم العمليات التي تحدث في الغلاف الجوي بشكل أفضل.

وأشارت ناسا إلى أن الصورة المنشورة تم تكوينها بواسطة عالم يدعى فلاديمير تاراسوف، استعان بالبيانات الأولية التي التقطتها كاميرا المركبة الفضائية جونو، على ارتفاع 7700 كيلومتر، فوق قمم سحب كوكب المشتري. يذكر أن احتفالات الهالوين توافق 31 أكتوبر من كل عام في الولايات المتحدة وعدد من دول العالم، وترتبط ثقافياً بأفلام الرعب، والحديث عن الأشباح والقصص المخيفة والتنكر بأزياء غريبة، وهو تقليد تعود جذوره إلى إيرلندا وانتشر حول العالم. headtopics.com

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