بسبب المراهنات.. إيقاف الإيطالي ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل 10 شهور

وبات تونالي (23 عاماً) وهو أغلى لاعب إيطالي في التاريخ، بعد انتقاله إلى صفوف نيوكاسل في صفقة قدرت ب 64 مليون يورو الصيف الماضي، ثاني لاعب تتم معاقبته في قضية المراهنات، بعد لاعب وسط يوفنتوس نيكولو فاجيولي الذي أوقف 7 شهور.

وأفاد الاتحاد الإيطالي لوكالة فرانس برس أن «عقوبة تونالي هي أصلاً 18 شهراً: 10 شهور مع التنفيذ و8 شهور تحت المراقبة». وستحرم العقوبة تونالي (25 مباراة دولية) من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 في حال التأهل إليها، وسيعود إلى الملاعب مطلع موسم 2024-2025.

وكان تونالي استبعد من تجمع منتخب بلاده استعداداً للنافذة الدولية منتصف الشهر الحالي، وغاب عن مباراتي إيطاليا ضد مالطا وإنجلترا، وذلك على خلفية مراهنات رياضية غير قانونية.

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