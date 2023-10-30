بريطانيا تعقد اجتماعاً للجنة الطوارئ الحكومية لبحث «تهديد الإرهاب»

ستعقد بريطانيا اجتماعاً للجنة الطوارئ التابعة للحكومة (كوبرا) الاثنين، لبحث المخاطر الأمنية الداخلية الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحماس.

وشهدت لندن وغيرها من المدن الكبرى في بريطانيا مظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين، في حين نظمت جماعات يهودية وقفات ليلية تضامناً مع من احتجزتهم حماس. وقال وزير التعليم العالي روبرت هالفون لمحطة (تايمز راديو) «علينا أن نتأكد من أن الأنظمة البريطانية آمنة ومأمونة من تهديد الإرهاب مثلما تفعل الحكومة دائماً».

ويقيِّم جهاز المخابرات البريطاني إم.آي5 التهديد الذي يشكله الإرهاب على البلاد حالياً عند مستوى كبير بما يعني أن وقوع هجوم أمر مرجح. وهناك مستويان أعلى للتهديد وهما شديد الذي يعني أن وقوع هجوم هو أمر مرجح جداً، وخطير الذي يعني أن وقوع هجوم أمر مرجح جداً في المستقبل القريب. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

أوكرانيا تنظم اجتماعاً بمالطا لمناقشة خطتها للسلام وإنهاء الحرب مع روسيااجتمع مستشارون للأمن القومي من نحو 65 دولة في مالطا لحضور اجتماع نظمته أوكرانيا، السبت، لبحث صيغة السلام الخاصة بها لإنهاء الحرب مع روسيا. اقرأ أكثر ⮕

الإمارات تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن وتدين العمليات البرية الإسرائيلية في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

اللواء الشامسي يترأس الاجتماع الـ 10 للجنة القيادة العليا الدائمة بشرطة الشارقةالشارقة في 30 أكتوبر / وام / ترأس سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة الاجتماع العاشر للجنة القيادة العليا الدائمة بشرطة الشارقة لعام 2023 الذي عقد اليوم بمقر القيادة، بحضور سعادة العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة وأعضاء اللجنة العليا الدائمة. اقرأ أكثر ⮕

شرطة دبي تعقد لقاءً مفتوحاً مع سكان منطقة الرفاعةأشاد سكان منطقة الرفاعة بجهود القيادة العامة لشرطة دبي، في بسط الأمن والأمان في الإمارة، بالإضافة إلى تقديمها للخدمات المميزة التي تلبي احتياجات الجمهور. اقرأ أكثر ⮕

وزارة الدفاع وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية توقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات الأكاديمية والتدريبيةدبي في 30 أكتوبر / وام / وقعت وزارة الدفاع وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الأكاديمية والتدريبية. اقرأ أكثر ⮕

رئيس وزراء بريطانيا السابق يتجه للعمل مذيعاً في التلفزيون الإنجليزيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕