بريطانيا: نعمل على التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي لرويترز، الاثنين، إن بريطانيا تعمل من أجل وقف مؤقت للأعمال العدائية في قطاع غزة؛ ليتسنّى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين.

وتوقفت إمدادات المساعدات لغزة منذ أن بدأت إسرائيل قصفاً مكثفاً على القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان تسبّب في مقتل أكثر من 8000 شخص نصفهم من الأطفال، وذلك عقب هجوم مباغت شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله 1400 واقتادت من يقربون من 230 آخرين إلى القطاع.

وترفض إسرائيل حتى الآن دعوات دولية، بما في ذلك من الأمم المتحدة، لهدنة إنسانية من قصف غزة الذي تقول السلطات الصحية الفلسطينية، إنه أدى إلى نزوح مليون شخص ومقتل أكثر من 8000.

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