بريطانيا تعلن خروج أول دفعة من مواطنيها من غزة

وكتب: «نعمل مع السلطات المصرية والإسرائيلية لضمان بقاء المعبر مفتوحاً حتى يتمكن المواطنون البريطانيون من بلوغ بر الأمان في الأيام المقبلة».

ALKHALEEJ: وصول أول دفعة من الفلسطينيين حاملي الجوازات الأجنبية إلى مصر من معبر رفحوصلت أول دفعة من حاملي جوازات السفر الأجنبية من غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح، وفقاً لوكالة رويترز...

أول دفعة بريطانيين تصل إلى مصر قادمة من غزة

ALKHALEEJ: إيطاليا وبريطانيا وإندونيسيا يأملون خروج رعاياهم من غزة الأربعاءنقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن وزير الخارجية أنطونيو تاياني قوله إنه يأمل أن تتمكن الدفعة الأولى من المواطنين الإيطاليين من مغادرة غزة، الأربعاء.

ALKHALEEJ: خروج أوائل الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة من غزة إلى مصرخرج عشرات الأجانب والفلسطينيين الحاملين جنسيات...

ALARABIYA_BRK: رشقة صاروخية 'كبيرة' أطلقت صوب أسدود وغلاف غزةفي ظل القصف الجوي المتواصل والتوغل البري في قطاع غزة، أفاد مراسل العربية، اليوم الأربعاء، بأن عددا من الصواريخ أطلقت من القطاع على أسدود ومستوطنات غلاف غزة

ALKHALEEJ: المبنى الجديد في مطار أبوظبي يستقبل أول دفعة من المسافريناستقبل مبنى المسافرين (A)، المصمم وفق أعلى المعايير في مطار أبوظبي الدولي، أول مسافريه القادمين إلى أبوظبي

