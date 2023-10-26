برونزيتان لمنتخبنا في ختام «أبوظبي غراند سلام للجودو»

اختتمت أمس بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، فعاليات بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو التي تواصلت ضمن بطولات أبوظبي العالمية الثلاث التي ينظمها اتحاد الجودو، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وإشراف الاتحاد الدولي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، والتي شهدت مشاركة 450 لاعباً ولاعبة من 77 دولة، من أبرز المصنفين في العالم، والذين يستعدون لـ«أولمبياد باريس 2024» والتي رصد لها مبلغ 154 ألف يورو كجوائز نقدية بجانب العينية والتذكارية.

وشهد الجولة الختامية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة، وماريوس فايز رئيس الاتحاد الدولي، وعبيد العنزي نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي، وعبدالمحسن الدوسري، وفارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي.

اكتفى منتخب الإمارات للجودو بالميداليتين البرونزيتين في وزن الخفيف والخفيف المتوسط محققاً المركز الأول بين الدول العربية المشاركة والمركز الـ 19 دولياً، بجانب رصيد وافر من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024، وما تحقق يعد إنجازاً مقارنة بمستوى البطولة التي فاز بلقبها منتخب إيطاليا. headtopics.com

ويتواصل نشاط اتحاد الإمارات للجودو غداً بصالة جامعة السوربون بمنطقة الريم في أبوظبي التي تستضيف بطولة العالم للكاتا، بمشاركة 288 لاعباً ولاعبة من 35 دولة، والتي تستضيف أيضاً يوم 31 أكتوبر، بطولة المحاربين القدامى التي سجلت الرقم القياسي لتاريخ البطولات بمشاركة 1054 لاعباً ولاعبة من 65 دولة.

وكانت الجولة الافتتاحية لمنافسات الوزن الثقيل لبطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو جرت على فترتين أمس، وشهدت خسارة لاعبنا أرام غريغوري في مباراته الأولى في الدور التمهيدي لوزن تحت 90 كلغم أمام بطل رومانيا اليكس كريت بعد مباراة انتهت في الزمن الإضافي (الهدف الذهبي) بعد مباراة متكافئة، فيما استطاع لاعبنا ظفار كوستفو من التفوق على البطل الأمريكي أسميث إيلى في وزن تحت 100 كلغم في البداية، بعد مباراة رجحت فيها كفه ظفار الذي كانت له المبادرة والسيطرة له بالرغم من قوة اللاعب الأمريكي الشاب الذي ودع... headtopics.com

أما لاعبنا معروف عمر فافتتح مشواره في تصفيات وزن فوق 100 كلغم بالفوز على بطل آيسلاندا ستيفت كارل،، مما أهله لملاقاة كريباي جاليمزان (كازاخستان) ونجح في تحقيق الفوز عليه حسب ترشيحات خبراء اللعبة بعد سيطرة تامة على مجريات المباراة، مما أهله مجدداً لملاقاة بطل ألمانيا الشاب كوني لوسيني بحثاً عن صدارة المجموعة والاقتراب من منصة التتويج، إلا أنه ارتكب خطأ تكتيكياً كلفه الخسارة المفاجئة أمام خصمه الألماني، وخسر مجدداً فرصة اللعب على البرونزية في ملحق الترضية بخسارته من الجورجي الناشفيل سابا.

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ختام بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو اليومموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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