برعاية محمد بن راشد.. 4 سباقات في الدورة الثامنة لبطولة السلم للدراجات الهوائية

كشفت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، عن تنظيم 4 سباقات ضمن الدورة الثامنة، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.

وتعتبر بطولة السلم للدراجات الهوائية، الحدث الأكبر من نوعه في العالم على صعيد سباقات الهواة، من حيث تنوعها ومستويات المشاركين والجوائز. جاء ذلك في الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، بحضور أعضاء اللجنة العليا وأعضاء اللجان الفرعية: محمد عبد الله الموسى، ماجد عبد الرحمن البستكي، رامي بسام النابلسي، حشر بن صبيح الفلاسي، جاسم محمد الجسمي، راشد بن مجرن، عبد الله بن عبود، ورزاز علي.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه اللامحدود للحدث، وتوجيهاته الأبوية باستمرارية تنظيم البطولة، والعمل المستمر على تطويرها في كل نسخة على مستوى تنوع السباقات، واستقطاب أقوى المشاركين لتحقيق أهداف البطولة في تطوير رياضة الدراجات الهوائية، وزيادة خبرة الدرّاجين، ونشر ممارسة هذه الرياضة ذات الفوائد الكبيرة على صحة وحيوية ممارسيها،... headtopics.com

واعتمدت اللجنة المنظمة العليا، إقامة أربعة سباقات للموسم الثامن، تقام خلال الفترة من 5 ديسمبر المقبل إلى 24 فبراير 2024، وهي: سباق الهواة الإماراتيين الرجال، سباق النخبة الرجال، السباق الصحراوي المفتوح، وسباق السيدات، فيما سيتم لاحقاً الإعلان عن مواعيد السباقات، واللوائح الفنية الخاصة بها.

وحرصت اللجنة المنظمة، على تنظيم مختلف أنواع السباقات للهواة والنخبة للرجال والسيدات، والسباق الصحراوي، بهدف تمكين جميع مستويات المشاركين، وتوفير الدعم لهم لممارسة والتألق والتطور في الرياضة المهمة، من خلال تنظيم منافسات لأكثر من فئة، وأن يكون التنظيم في أجواء مثالية وأماكن رائعة، ما يزيد من كفاءة الرياضيين. headtopics.com

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