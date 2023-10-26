برعاية حمدان بن زايد.. انطلاق 'سباق زايد الخيري'بجزيرة الريم في أبوظبي 25 نوفمبر

أبوظبي في 26 أكتوبر / وام / تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يعود سباق زايد الخيري للانطلاق مجدداً هذا العام ليواصل رسالته على طريق الخير والعطاء والانسانية وذلك يوم 25 نوفمبر المقبل على أن تخصص عائداته لدعم العلاجات المبتكرة والمنقذة لحياة مرضى السرطان من خلال "مركز أبوظبي للخلايا الجذعية".

وأضاف العواني: “ نسخة أبوظبي من سباق زايد الخيري، تحظى باهتمام خاص، كونها النواة التي انطلق منها الحدث الكبير إلى العديد من المدن، ونعمل على أن يحقق السباق الهدف المنشود، وأن يشهد مشاركة كبيرة من كل الفئات ومن المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، من أجل تحقيق وتجسيد رسالة “نجري للعون” التي يقدمها السباق الخيري الكبير".

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