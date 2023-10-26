برعاية هزاع بن زايد.. إيطاليا تتوّج بلقب أبوظبي "جراند سلام" للجودو

توّج منتخب إيطاليا بلقب بطولة أبوظبي"جراند سلام" الكبرى للجودو 2023 التي اختتمت مساء الخميس، بصالة"مبادلة أرينا" في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وأقيمت البطولة برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي وإشراف الاتحاد الدولي للجودو. وشهدت البطولة التي بلغت قيمة جوائزها 154 ألف يورو، مشاركة 450 لاعباً ولاعبة يمثلون 77 دولة من أبرز المصنفين في العالم، استعداداً لأولمبياد باريس 2024.

وحصل منتخب الجودو على ميداليتين برونزيتين في وزن الخفيف، وخفيف المتوسط، وجاء ترتيبه الأول عربياً والـ 19 دولياً إلى جانب حصد الكثير من نقاط التأهل إلى أولمبياد باريس 2024. وحضر الجولة الختامية للبطولة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة، وماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، وعبيد العنزي نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي، وعبدالمحسن الدوسري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وفارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وعارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي. headtopics.com

من ناحية أخرى، يتواصل نشاط اتحاد الجودو، السبت، في صالة جامعة السوربون بمنطقة الريم في أبوظبي التي تستضيف بطولة العالم للكاتا بمشاركة 288 لاعباً ولاعبة من 35 دولة إلى جانب بطولة"المحاربين القدامى" الثلاثاء المقبل والتي حققت الرقم القياسي بتاريخ البطولات بعد إعلان مشاركة 1054 لاعباً ولاعبة من 65 دولة. (وام)

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