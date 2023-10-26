برعاية هزاع بن زايد.. إيطاليا تتوّج بلقب بطولة أبوظبي 'جراند سلام' للجودو

أبوظبي في 26 أكتوبر / وام / توّج منتخب إيطاليا بلقب بطولة أبوظبي "جراند سلام" الكبرى للجودو 2023 التي أختتمت مساء اليوم (الخميس) بصالة "مبادلة أرينا" في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي. أقيمت البطولة برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي وإشراف الاتحاد الدولي للجودو. شهدت البطولة التي بلغت قيمة جوائزها 154 ألف يورو، مشاركة 450 لاعباً ولاعبة يمثلون 77 دولة من أبرز المصنفين في العالم، استعداداً لأولمبياد باريس 2024.

كانت الجولة الافتتاحية لمنافسات الوزن الثقيل قد شهدت خسارة اللاعب أرام جريجوري في الدور التمهيدي لوزن "تحت 90 كجم" أمام بطل رومانيا أليكس كريت، فيما تفوق ظفار كوستفو على البطل الأميركي أسميث إيلى في وزن "تحت 100 كجم"، وتأهل لمواجهة الألماني أوديسيلوري جورج في دور الـ 16، ونجح في الفوز عليه، قبل أن يخسر أمام أداميان أرمان لاعب فريق (المحايدين) للفردي، ثم خسر مجدداً أمام النمساوي فارا أرون في دور الترضية للمنافسة على البرونزية إثر إصابة في كتفه.

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