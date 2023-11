شارك في منافسات اليوم اللاعبون من فئة الأطفال 1، 2، 3، من جميع الأحزمة، واللاعبون من فئات الأشبال والناشئين والشباب من حملة الحزام الأبيض والذين يمثلون الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء العالم. حضر المنافسات كل من سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وسعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وسعادة غانم مبارك الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، وسعادة يوسف...

وقال الظاهري:" من خلال ما شهدناه اليوم من منافسات، فإن البطولة في نسختها الـ15 تواصل ترسيخ مكانتها منصة فريدة لتعريف المجتمع والعالم بقيم رياضة الجوجيتسو المتمثل بعضها في الشجاعة والصبر والعزيمة والإرادة والإصرار والتسامح".. لافتا إلى أن جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو والعمل الجاد المتواصل منذ عدة سنوات أثمرت مستويات تنظيمية عالمية السمات تشهدها النسخة الحالية، وتتزامن مع العديد من الإنجازات والمكاسب الإستراتيجية التي حققتها رياضة الجوجيتسو الإماراتية على المستويات كافة".

وقال الرائد أحمد عبدالله المهيري، مدير فرع العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات مدير مشروع التوعية المرورية الرقمية، بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي: "نشارك في فعاليات البطولة هذا العام من خلال جناح لنشر الثقافة المرورية وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي عن طريق الروبوت الآلي إلى جانب دورية الأطفال لغرس الوعي المروري بشكل خاص لدى فئة الطلاب المشاركين بهدف حماية جميع مستخدمي الطرق والحفاظ على سلامة وتعزيز ثقافتهم المرورية".

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: برعاية خالد بن محمد بن زايد .. انطلاقة قوية للنسخة الـ 15 لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو- منافسات الباراجوجيتسو تكشف النقاب عن إبداعات أصحاب الهمم وتلهب حماس الجماهير.- إقبال كبير من الأسر والعائلات على متابعة نزالات مهرجان أبوظبي العالمي,• غدا ... حفل الافتتاح الرسمي تحت عنوان 'أبوظبي منبع البطولات'.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 7000 لاعب ولاعبة في عالمية أبوظبي للجوجيتسوبرعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق الأربعاءتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، تنطلق

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: برعاية خالد بن محمد بن زايد.. «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق اليومموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: انطلاقة قوية لبطولة المحاربين القدامى للجودوانطلقت البطولة العالمية للمحاربين القدامى للجودو،بصالة «جامعة السوربون» في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: أحمد بن محمد: هدفنا أن تصبح دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالمبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕