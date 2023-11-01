برعاية خالد بن محمد بن زايد .. انطلاقة قوية للنسخة الـ 15 لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

شارك في منافسات اليوم اللاعبون من فئة الأطفال 1، 2، 3، من جميع الأحزمة، واللاعبون من فئات الأشبال والناشئين والشباب من حملة الحزام الأبيض والذين يمثلون الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء العالم. حضر المنافسات كل من سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وسعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وسعادة غانم مبارك الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، وسعادة يوسف...
وقال الظاهري:" من خلال ما شهدناه اليوم من منافسات، فإن البطولة في نسختها الـ15 تواصل ترسيخ مكانتها منصة فريدة لتعريف المجتمع والعالم بقيم رياضة الجوجيتسو المتمثل بعضها في الشجاعة والصبر والعزيمة والإرادة والإصرار والتسامح".. لافتا إلى أن جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو والعمل الجاد المتواصل منذ عدة سنوات أثمرت مستويات تنظيمية عالمية السمات تشهدها النسخة الحالية، وتتزامن مع العديد من الإنجازات والمكاسب الإستراتيجية التي حققتها رياضة الجوجيتسو الإماراتية على المستويات كافة".
وقال الرائد أحمد عبدالله المهيري، مدير فرع العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات مدير مشروع التوعية المرورية الرقمية، بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي: "نشارك في فعاليات البطولة هذا العام من خلال جناح لنشر الثقافة المرورية وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي عن طريق الروبوت الآلي إلى جانب دورية الأطفال لغرس الوعي المروري بشكل خاص لدى فئة الطلاب المشاركين بهدف حماية جميع مستخدمي الطرق والحفاظ على سلامة وتعزيز ثقافتهم المرورية".
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