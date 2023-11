برعاية خالد بن محمد بن زايد .. انطلاقة قوية للنسخة الـ 15 لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

وأضاف : "تمثل منافسات فئة الباراجوجيتسو قيمة مضافة لمنافسات البطولة تتماشى مع جهود الدولة لتمكين فئة أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، وتوفير البيئة النموذجية التي تساعدهم على النمو والتطور وتحقيق أهدافهم أسوة بالفئات المجتمعية المختلفة.. وتعكس القيم النبيلة لرياضة الجوجيتسو، وتشكل مصدر إلهام للأجيال المقبلة في سعيها لتحقيق أهدافها تحت أي ظرف، ومهما بلغت التضحيات في مواجهة التحديات، متسلحة بالإصرار والمثابرة والاجتهاد والتمسك بالأمل لبلوغ الغايات وأسمى درجات النجاح".

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: 7000 لاعب ولاعبة في عالمية أبوظبي للجوجيتسوبرعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: نخبة نجوم العالم من 127 دولة يتنافسون في النسخة الـ 15 لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو- 3 ملايين درهم للفائزين بالمراكز الأولى في مختلف المنافسات.• الظاهري : دعم القيادة الرشيدة قاد الإمارات إلى قمة الهرم العالمي للعبة.• 4000 لاعب ولاعبة يتوافدون من خارج الدولة للمشاركة في الحدث.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: خالد بن محمد بن زايد يحضر أفراح الكعبي والكتبيحضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال أقامه كلٌّ من سعيد خلفان سليمان الكعبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق الأربعاءتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، تنطلق

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: برعاية خالد بن محمد بن زايد.. «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق اليومموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: انطلاقة قوية لبطولة المحاربين القدامى للجودوانطلقت البطولة العالمية للمحاربين القدامى للجودو،بصالة «جامعة السوربون» في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕