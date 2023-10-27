برعاية هزاع بن زايد.. بطولة العالم للكاتا تنطلق غداً بمشاركة 35 دولة.

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبو ظبي ، تنطلق غداً بطولة العالم للكاتا بصالة "جامعة السوربون" في أبوظبي، بمشاركة 288 لاعباً ولاعبة يمثلون 35 دولة، من بينها 3 منتخبات عربية هي الإمارات والسعودية والجزائر.

تقام البطولة لأول مرة في دولة الإمارات لمدة يومين، ضمن فعاليات البطولات العالمية الثلاث الكبرى التي ينظمها اتحاد الجودو، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي. وتتضمن منافسات الكاتا 5 أنواع من المنافسات هي" الشوتوكان، والشوتوريو، والوادوريو، والجوجوريوة، والكيوكوشنكاي"، لعدد من حركات فنون الدفاع عن النفس التي تمارس بشكل فردي، ويشارك كل منتخب بلاعب ولاعبة في أوزان البطولة، بالإضافة إلى فريق مختلط.

ويتواجد منتخب الإمارات لأول مرة بأصغر الأعمار في البطولة، في فئتي الشباب تحت 23 سنة، وتحت 17 سنة بهدف الاحتكاك، واكتساب الخبرات. ويشارك اللاعبان محمد الشعالي وعلي عبد السلام المري ضمن قائمة المنتخب، بإشراف الجهاز الفني المكون من الدكتور سلام خطاب والمدرب أشرف حسين، والمدير الإداري للمنتخب الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو. headtopics.com

ورحب سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة، بالدول الشقيقة والصديقة المشاركة في البطولة ، متمنياً لها النجاح والتميز، متطلعاً لاستضافة بطولات كبرى بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للجودو.

و في سياق متصل أشاد الاتحاد الدولي للجودو ووفود الدول المشاركة، بالنجاح التنظيمي والفني الذي حققته بطولة أبوظبي " جراند سلام"، والتي شهدت تتويج المنتخب الإيطالي باللقب، بفضل 3 ميداليات ذهبية، حصدها منتخب السيدات في أوزان "تحت 48، و52، و78 كجم"، فيما حققت كندا المركز الثاني بعد فوز منتخب السيدات بذهبيتي وزن" تحت 57 و63 كجم"، ومنتخب فرنسا الثالث بذهبية واحدة، وجاء منتخب الامارات في المركز الأول عربياً وال 19 دولياً، ومنتخب جورجيا (حامل اللقب) بالمركز السادس. headtopics.com

اقرأ أكثر:

AlBayanNews »

برعاية هزاع بن زايد.. بطولة العالم للكاتا تنطلق غداً بمشاركة 35 دولةأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبو ظبي ، تنطلق غداً بطولة العالم للكاتا بصالة 'جامعة السوربون' في أبوظبي، بمشاركة 288 لاعباً ولاعبة يمثلون 35 دولة، من بينها 3 منتخبات عربية هي الإمارات والسعودية والجزائر. اقرأ أكثر ⮕

البطولة الآسيوية لقوارب 'الأوبتمست' تنطلق الأحد على كورنيش أبو ظبيأبوظبي في 25 أكتوبر / وام / تنطلق الأحد المقبل منافسات البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية. اقرأ أكثر ⮕

فعاليات قرية ميدان الذيد التراثية تنطلق الخميسبرعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تنطلق الخميس فعاليات قرية ميدان الذيد التراثية اقرأ أكثر ⮕

برعاية هزاع بن زايد.. إيطاليا تتوّج بلقب بطولة أبوظبي 'جراند سلام' للجودوأبوظبي في 26 أكتوبر / وام / توّج منتخب إيطاليا بلقب بطولة أبوظبي 'جراند سلام' الكبرى للجودو 2023 التي أختتمت مساء اليوم (الخميس) بصالة 'مبادلة أرينا' في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي. أقيمت البطولة برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي وإشراف الاتحاد الدولي للجودو. اقرأ أكثر ⮕

جامعة محمد بن زايد للعلوم تخرج 242 طالباًتحت رعاية وحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، أقامت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية اقرأ أكثر ⮕

ذياب بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة «جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، احتفلت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ... اقرأ أكثر ⮕