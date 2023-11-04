برشلونة يفوز على ريال سوسيداد بهدف وحيد في الدوري الإسباني

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ALKHALEEJ: لتعويض كبوة«الكلاسيكو»..برشلونة في مهمة صعبة أمام سوسييداديتعيّن على برشلونة تعويض كبوته الأخيرة في «الكلاسيكو»بسرعة عندما يزور إقليم الباسك لملاقاة ريال سوسييداد...

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ALKHALEEJ: الهلال يبتعد في صدارة الدوري السعوديحافظ الهلال على سجل انتصاراته في الدوري السعودي للأسبوع الخامس على التوالي،والاستمرار في الابتعاد بصدارة

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ALKHALEEJ: جيرونا يقلب الطاولة على أوساسونا ويتصدرقلب جيرونا الطاولة على مضيفه أوساسونا بعدما عوض تأخره 1-2 إلى فوز 4-2 السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، واستعاد مؤقتاًاًَ الصدارة...

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DUBAISPORTSTV: جيرونا يخطف صدارة الدوري الإسباني مؤقتا بفوزه على أوساسونااعتلى جيرونا صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا، وذلك عقب فوزه المثير على مضيفه أوساسونا 4/2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من المسابقة. ورفع جيرونا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الذي سيكون بإمكانه استعادة الصدارة حينما يواجه رايو فاييكانو غدا الأحد.

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ALBAYANNEWS: جيرونا يعدل تأخره ليهزم أوساسونا في مباراة مثيرة ويتصدر الدوري الإسبانيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة وال رياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

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ALBAYANNEWS: أتلتيكو مدريد يخسر أمام لاس بالماس ويفشل في اعتلاء صدارة الدوري الإسبانيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة وال رياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

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