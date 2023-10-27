برشلونة يواجه ريال مدريد غدا في 'كلاسيكو الوجوه الشابة' بالدوري الإسباني

يتطلع برشلونة إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني لكرة القدم عندما يستضيف منافسه التقليدي ريال مدريد غدا السبت في الجولة الـ11 من المسابقة.

وعلى مدار المباريات الـ10 الأولى لبرشلونة في رحلة الدفاع عن اللقب، حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم لكنه أهدر 6 نقاط خلال 3 تعادلات، ليحصد 24 نقطة مقابل 25 نقطة لمنافسه العنيد ريال مدريد، الذي مني بهزيمة واحدة وتعادل في مباراة واحدة.

وتمثل المباراة مواجهة مبكرة على الصدارة، برغم وجود جيرونا وأتلتيكو مدريد ضمن السباق المحتدم على صدارة جدول المسابقة في الموسم الحالي. وكانت أسماء الأرجنتيني ليونيل ميسي ونجوم الكرة الإسبانية مثل تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وسيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا وغيرهم سيطرت على صفوف برشلونة في أجواء مباريات الكلاسيكو على مدار السنوات الماضية. headtopics.com

وفي المقابل، سيكون اعتماد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في كلاسيكو الغد على العناصر الشابة التي تركت بصمتها في الموسم الحالي، بدلا من العناصر التي بنى عليها الفريق نجاحاته في مواسم عديد ماضية مثل المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما والبرتغالي كريسستاينو رونالدو والبرازيلي مارسيلو.

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برشلونة يواجه ريال مدريد غدا في 'كلاسيكو الوجوه الشابة' بالدوري الإسبانيمدريد في 27 أكتوبر / وام / يتطلع برشلونة إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني لكرة القدم عندما يستضيف منافسه التقليدي ريال مدريد غدا السبت في الجولة الـ11 من المسابقة.وتقام مباراة القمة 'الكلاسيكو' الأولى بين الفريقين في الموسم الحالي على استاد 'لويس كومبانيس' الأولمبي في برشلونة. اقرأ أكثر ⮕

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