برشلونة يواجه ريال مدريد غدا في 'كلاسيكو الوجوه الشابة' بالدوري الإسباني

مدريد في 27 أكتوبر / وام / يتطلع برشلونة إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني لكرة القدم عندما يستضيف منافسه التقليدي ريال مدريد غدا السبت في الجولة الـ11 من المسابقة.وتقام مباراة القمة "الكلاسيكو" الأولى بين الفريقين في الموسم الحالي على استاد "لويس كومبانيس" الأولمبي في برشلونة.

وكانت أسماء الأرجنتيني ليونيل ميسي ونجوم الكرة الإسبانية مثل تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وسيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا وغيرهم سيطرت على صفوف برشلونة في أجواء مباريات الكلاسيكو على مدار السنوات الماضية.ولكن هذه الأسماء تبدلت تماما في الموسمين الماضي والحالي، وأصبح الحضور الأقوى في الفريق للعناصر الشابة مثل لامين يامال وأليخاندرو بالدي وجافي وغيرهم، ليكون اعتماد تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للفريق حاليا على هذه العناصر، وهو ما ينتظر أن يسري على لقاء الكلاسيكو غدا.

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