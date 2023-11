برشلونة يحدد موعد إقامة وداعية ميسي

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة منفتح لفكرة إقامة وداعية ميسي يوم افتتاح ملعب كامب نو معقل البلوغرانا بشكله الجديد، وذلك بعد تصريحاته عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023. ومن المقرر أن يعود برشلونة للعب على كامب نو بسعة 60% نوفمبر 2024، ويسعى البرسا لعدم تأخر إقامة المباراة الوداعية لميسي أكثر من ذلك، لاسيما أن الانتهاء من تجديد الملعب بشكل كامل سيكون عام 2026.

وكان ميسي أكد رغبته في قول وداعاً لكرة القدم، بشكل يليق بقاعدته الجماهيرية الكبيرة في برشلونة التي استمرت على مدار 16 عامًا، مشيراً إلى أن الوادع الذي حدث أثناء رحيله قبل أكثر من موسمين، لم يكن يستحقه.

وأشارت الصحيفة إلى إنه تم فتح مجال للاتصالات بين إدارة برشلونة وعائلة ميسي، من أجل مناقشة إقامة وداعية كبيرة تليق به وتليق أيضًا بحدث افتتاح كامب نو. يذكر أن ميسي حصد جائزة الكرة الذهبية 8 مرات، متفوقًا على أقرب ملاحقيه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بها 5 مرات فقط بمسيرته الكروية.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: ميسي يواصل صناعة التاريخ بالكرة الذهبية الثامنةحقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً قياسياً جديداً في مسيرته الكروية، بالتتويح بالكرة الذهبية للمرة الثامنة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ميسي يواصل صناعة التاريخ بالكرة الذهبية الثامنةحقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً قياسياً جديداً في مسيرته الكروية، بالتتويح بالكرة الذهبية للمرة الثامنة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: موعد تسليم الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.. ميسي قريب وهالاند مظلومتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: قبل ساعات من الحفل.. جوارديولا يختار مرشحه المفضل للكرة الذهبية 2023تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن اللاعب الأحق بالجائزة الذهبية، في مقارنة بين ليونيل ميسي وإيرلينج هالاند...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تعرف إلى كواليس حفل الكرة الذهبية وماذا قال ميسي لمارادوناعبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، عن رفضه إجراء مقابلات خاصة خشية تسريب تفاصيلها...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «ملك الكرة الذهبية» يريد الاستمتاع باللعب مع الأرجنتينفاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة ليمدد رقمه القياسي بعد تفوقه على النرويجي إرلينج هالاند أفضل لاعب في أوروبا والفائز بالثلاثية مع مانشستر سيتي...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕