برشلونة يحدد موعد إقامة وداعية ميسي

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة منفتح لفكرة إقامة وداعية ميسي يوم افتتاح ملعب كامب نو معقل البلوغرانا بشكله الجديد، وذلك بعد تصريحاته عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023. ومن المقرر أن يعود برشلونة للعب على كامب نو بسعة 60% نوفمبر 2024، ويسعى البرسا لعدم تأخر إقامة المباراة الوداعية لميسي أكثر من ذلك، لاسيما أن الانتهاء من تجديد الملعب بشكل كامل سيكون عام 2026.
وكان ميسي أكد رغبته في قول وداعاً لكرة القدم، بشكل يليق بقاعدته الجماهيرية الكبيرة في برشلونة التي استمرت على مدار 16 عامًا، مشيراً إلى أن الوادع الذي حدث أثناء رحيله قبل أكثر من موسمين، لم يكن يستحقه.
وأشارت الصحيفة إلى إنه تم فتح مجال للاتصالات بين إدارة برشلونة وعائلة ميسي، من أجل مناقشة إقامة وداعية كبيرة تليق به وتليق أيضًا بحدث افتتاح كامب نو. يذكر أن ميسي حصد جائزة الكرة الذهبية 8 مرات، متفوقًا على أقرب ملاحقيه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بها 5 مرات فقط بمسيرته الكروية.
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