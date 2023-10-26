برج نهار دبي.. شاهد على حكاية أدهشت العالم

يقف برج نهار التاريخي في دبي شامخاً قبالة خور دبي، وشاهداً على قصة إمارة أدهشت حكايتها العالم، ولاتزال ترسم ملامح مستقبل بإرادة لا تعرف المستحيل.

بُني البرج في عام 1870 من أحجار المرجان والطين، وكان يستخدم للمراقبة والتنبيه من أي اعتداءات محتملة، ويعتبر من الحصون التاريخية القليلة التي صمدت، وكان الغرض منه أن يكون خط الدفاع الأول من أي هجمات خارجية.

يمتاز البرج بأنه كتلة قوية بلا أي فتحات على جوانبه، وفي عام 1992 تم تدعيمه والحفاظ عليه كملمح تاريخي وتراثي من تاريخ دبي المعاصر. وها هو الآن من أبرز المعالم السياحية التي يقصدها السيّاح للتعرف إلى تاريخ أيقونة الحداثة العالمية دبي. headtopics.com

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