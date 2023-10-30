بدور القاسمي تطلق جوائز 'ببلش هير' للتميّز تقديراً للناشرات الاستثنائيات

الشارقة في 30 أكتوبر / وام / أطلقت الشيخة بدور القاسمي مؤسسة مجموعة كلمات ومبادرة "ببلش هير" PublisHer جوائز "ببلش هير" للتميّز تقديراً لمحترفات النشر المتميّزات اللواتي أحدثن فرقاً إيجابياً ملموساً في صناعة الكتاب. جاء ذلك خلال فعاليات "مؤتمر الناشرين" في الشارقة الذي يسبق انعقاد "معرض الشارقة الدولي للكتاب" حيث أكدت أن الجوائز جزء لا يتجزأ من مهمة "ببلش هير" للاحتفاء بالناشرات وتمكينهن ومساعدتهن على الارتقاء إلى مناصب قيادية.

وتسعى جوائز "ببلش هير" للتميّز إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي الاحتفاء بالإنجازات المهنية للنساء وترسيخ التنوع وتكافؤ الفرص وتعزيز التطور المهني وتضم ثلاث فئات تشمل فئة "الإنجاز مدى الحياة" و تخصص هذه الفئة لعميدات النشر الرائدات اللواتي تجاوزت خبرتهن 20 عاماً وأحدثن تأثيراً إيجابياً كبيراً ودائماً في صناعة الكتاب..

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