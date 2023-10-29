بدور القاسمي: صناعة النشر ركيزة التغيير وتعزيز قوة الكلمة في توحيد العالم

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة «هيئة الشارقة للكتاب»، أن العاملين في صناعة النشر عليهم أن يبقوا ملتزمين ومؤمنين بقوة الكلمة المكتوبة والدور الذي تلعبه في توحيد العالم أو تفرقته.

وقالت: «يجب أن تبقى صناعة النشر حافزاً للتغيير المنشود، ودافعاً للتبادل الثقافي، ومنصة للتحول الاجتماعي، ومعاً يمكننا بناء مستقبل يواصل فيه الأدب وقطاع النشر إحداث التأثير الإيجابي على الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم».

وأضافت: «قطاع النشر اليوم يقف على بوابة التاريخ، ليستعيد الدور الأساسي الذي لعبه على مدار قرون، في زمن انتشرت فيه المعلومات الخاطئة والمضللة والأخبار الزائفة وثقافة إلغاء الآخر، وهيمنت فيه خوارزميات الذكاء الاصطناعي على الفضاء الرقمي لتصنع فقاعات زائفة، يتحمل الناشرون مسؤولية تقديم محتوى موثوق تم التحقق منه والبحث فيه بشكل شامل، ويمتلكون فرصة فريدة لاستعادة الثقة في الإنسانية وبناء مستقبل تنتصر فيه الحقيقة على البهتان». headtopics.com

وجاء كلام الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، خلال كلمتها في افتتاح فعاليات الدورة الـ13 من «مؤتمر الناشرين» الذي أقيم أمس في مركز إكسبو الشارقة، بحضور أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، ونخبة من قيادات صناعة الكتاب وخبراء في مجال النشر من 106 دول حول العالم.

وتحدث خلال الافتتاح كل من: يوم تشول هو، رئيس جمعية الناشرين الكوريين، ونوريا كابوتي برال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنغوين راندوم هاوس»، وبورتر أندرسن، رئيس تحرير مجلة «ببلشينغ بيرسبيكتيف»، وإيان تشابمان، الرئيس التنفيذي لـ «سايمون آند شاستر»، وجو هينري، المدير التنفيذي لـ «بوك برانش». headtopics.com

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «في زمن يتشكل فيه الرأي العام، وتنتشر فيه الآراء بسرعة كبيرة، تبرز أهمية استمرار الناشرين بتوفير قاعدة راسخة للحقيقة تمكن الأفراد من بناء فهم صحيح للقضايا العالمية المعقدة عليهم، وهذه هي رسالة الناشرين التي نبني عليها مصداقيتنا لدى قرائنا ومجتمعاتنا، والتي ينبغي لنا حمايتها بكل الوسائل في ظل جميع التوجهات وتحت كل الظروف». وتابعت: «لكي نكون قادرين على الوفاء بعهدنا، يتوجب على صناعة النشر أن تتكيف مع التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يشهدها عالمنا».

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