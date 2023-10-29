بدلاً من التوغل البري.. أمريكا تقترح على إسرائيل هجوماً من نوع جديد على غزة

تستمر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالضغط على إسرائيل، لإعادة التفكير في خططها لشن هجوم بري على قطاع غزة، واقترحت بدلاً من ذلك اللجوء إلى عملية «جراحية» باستخدام طائرات وقوات خاصة، لتنفيذ غارات دقيقة وموجهة للأهداف والبنية التحتية لحركة حماس.

ويرى أحد المسؤولين أن ذلك أيضاً ربما يعرقل المفاوضات للإفراج عمّا يقرب من 200 رهينة، خاصة أن الدبلوماسيين يعتقدون أنهم حققوا تقدماً كبيراً في الأيام الأخيرة، لتحرير عدد منهم، ومن المحتمل أن يكون من بينهم بعض الأمريكيين حسب صحيفة «واشنطن بوست».

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون، أن العمليات الموجهة ستكون أكثر ملاءمة لمفاوضات الرهائن، وأقل احتمالاً لعرقلة تسليم المساعدات الإنسانية، وأقل فتكاً على المدنيين من الجانبين، وأقل احتمالاً لإثارة حرب أوسع في المنطقة. headtopics.com

يدعم بايدن وكبار مسؤوليه الهجوم البري المخطط له إذا خلصت إسرائيل إلى أن هذا هو أفضل تحرك لها، في الوقت نفسه يطرحون أسئلة صعبة حول الفكرة. وعلى الرغم من تحذيراتهم الخاصة، فإن المسؤولين الأمريكيين ليس لديهم ثقة كبيرة في أن إسرائيل سوف تتراجع عن عزمها على شن هجوم بري واسع النطاق.

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