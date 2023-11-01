بحضور أحمد بن محمد ..سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تُطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 500 مليون درهم لتمويل شركات التكنولوجيا الناشئة

ويترأس مجلس إدارة الشركة سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، ويضم المجلس في عضويته مجموعة من المتخصصين في مجالات الصناديق التمويلية وتأسيس الشركات والأعمال والاستشارات الاستثمارية بخبرات تتجاوز الـ 15 عاماً في الشركات الناشئة على مستوى دولة الإمارات وإمارة دبي، وبالاستناد إلى خبرات السلطة ومناطقها الاقتصادية التي تصل إلى نحو ربع قرنٍ من الزمن. - مركز عالمي.
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WAMNEWS: 2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبيدبي في 31 أكتوبر / وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم.وشهدت الدائرة تسجيل 348 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 53 مبايعة للأراضي بقيمة 815.64 مليون درهم و295 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 723.96 مليون درهم.وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 56 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 43.
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