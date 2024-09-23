بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، ونائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية كامالا هاريس، العلاقات الإستراتيجية الممتدة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والتطور الذي شهدته هذه العلاقات خلال السنوات الماضية خاصة في المجالات التنموية والعمل المشترك لتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والطاقة والمناخ وغيرها.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة مع نائبة الرئيس الأميركي أمس في البيت الأبيض،وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية. واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكامالا هاريس عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي هذا السياق أكد صاحب السمو رئيس الدولة أن الإمارات تؤمن بأن السلام في المنطقة يصب في مصلحة الجميع وهو الطريق نحو تحقيق التنمية والتقدم لشعوبها كافة، وتدعم أي جهد أو تحرك في هذا الخصوص.

وأعرب سموه عن تقديره للدور الذي قامت به معالي كامالا هاريس خلال السنوات الماضية لتوثيق العلاقات الإماراتية - الأميركية وتعزيز التعاون في التعامل مع القضايا العالمية المشتركة وفي مقدمتها الطاقة والتغير المناخي والتنمية وغيرها. وأكد الجانبان أن العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة ستواصل تطورها ورسوخها بفضل الالتزام المتبادل بتنميتها وتوسيع آفاقها في إطار القيم والتوجهات المشتركة للبلدين الصديقين.

الإمارات، الولايات المتحدة، العلاقات الثنائية، الش

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



emaratalyoum / 🏆 1. in AE

الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

زيارة تاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للولايات المتحدة الأمريكيةستشكل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبدأ بعد غدٍ الاثنين، مرحلة مهمة في العلاقات بين البلدين. وتعد الزيارة الأولى من نوعها لسموه، منذ توليه رئاسة الدولة، ووصفها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، بـ«التاريخية».

مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

محمد بن راشد: تجارة الإمارات الخارجية تقترب من 1.4 تريليون درهم خلال 6 أشهرقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبر منصة إكس: «قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية...

مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد تتواصل مسيرة الإنجازات التاريخية للإماراتأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله...

مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد تتواصل مسيرة الإنجازات الاقتصادية للإماراتأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله...

مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »

محمد بن زايد وجو بايدن يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية والعالميةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

محمد بن زايد يبحث مع كامالا هاريس تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدينموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »