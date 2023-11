بث الحلقة التسجيلية الأولى من «شاعر المليون»

وبثت قناتا بينونة وأبوظبي، مساء أمس الأول الثلاثاء، الحلقة التسجيلية الأولى من البرنامج، من تنظيم وإنتاج لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي. وتضمّنت الحلقة عدة فقرات متنوّعة ومفاجآت ممتعة ومثيرة ومواقف طريفة حدثت خلال مقابلات لجنة التحكيم، والتي ضمّت في عضويتها لهذا الموسم: الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، إضافة إلى اللجنة الاستشارية المكوّنة من بدر الصفوق وتركي المريخي، مع أعداد كبيرة من الشعراء.

وأظهرت القصائد التي ألقيت أمام اللجنة تفاوتاً في المستوى الإبداعي، وتنوعاً في المدارس الشعرية المختلفة التي عبّرت في مضمونها عن هموم وطنية وتجارب إنسانية وذاتية عاطفية، وحرص الشعراء على تضمين قصائدهم ونقل واقع بيئاتهم ومجتمعاتهم.

ولم تخلُ المقابلات من بعض التعليقات اللطيفة التي تميز مدى حكمة اللجنة في تشجيع المواهب الشابة، وأكد عدد من الشعراء غير المجازين عزمهم على تطوير مستوياتهم الحالية، عبر الاستفادة من ملاحظات وتوجيهات لجنة التحكيم، وإصرارهم على العودة في الموسم المقبل لخوض المنافسات، وتحقيق حلمهم في حمل البيرق.

وحرص الشعراء المشاركون في الحلقة على نقل انطباعاتهم وسعادتهم بالمشاركة لمتابعيهم على منصات التواصل الاجتماعي عبر المقاطع التي نشروها على حساباتهم. ومنحت لجنة التحكيم بطاقتي عبور ذهبيتين لشاعرين تم إجازتهما مباشرة للمرحلة التالية من المسابقة، كما شهدت الحلقة حضوراً نسائياً مميزاً لثلاث شاعرات حصلن جميعهن على إجازة من لجنة التحكيم.

ووثّقت الحلقة بطريقة حديثة فيها الكثير من الإبداع والتشويق للمشاهد فقرة «غرفة المواجهة» التي كانت كفيلة في تخفيف القلق والتوتر عن الشعراء المشاركين؛ حيث كانت الغرفة مقسومة إلى نصفين، فيما يدخلها شاعران، ليقوموا ببدء المواجهة من خلال المحاورة الشعرية التي سارت مجرياتها بكل محبة وعفوية.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: رسمياً.. 430 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 9 أشهر بنمو 36.7%حقّقت التصرفات العقاريّة في إمارة دبي نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: إيطاليا وبريطانيا وإندونيسيا يأملون خروج رعاياهم من غزة الأربعاءنقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن وزير الخارجية أنطونيو تاياني قوله إنه يأمل أن تتمكن الدفعة الأولى من المواطنين الإيطاليين من مغادرة غزة، الأربعاء.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإمارات تفوز بجائزة «تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي لأصحاب الهمم»فاز فريق الإمارات بالجائزة الأولى في تحدي استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل حياة أصحاب الهمم «creativeIoT E» في ختام الجولة النهائية من تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي للشباب من أصحاب الهمم 2023...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 387.6 مليون درهم صافي أرباح حديد الإمارات أركان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / أعلنت شركة 'حديد الإمارات أركان' اليوم عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث حققت المجموعة نتائج إيجابية بتحقيق صافي أرباح يبلغ 387.6 مليون درهم مقارنة بـ 383.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 762 مليون درهم أرباح «دبي لصناعات الطيران» في 9 شهورأعلنت «دبي لصناعات الطيران» عن ارتفاع الإيرادات للشهور التسعة الأولى من العام 2023 بنسبة 16% إلى 3.63 مليار درهم بما يعادل 989 مليون دولار...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 762 مليون درهم أرباح «دبي لصناعات الطيران» في 9 شهورأعلنت «دبي لصناعات الطيران» عن ارتفاع الإيرادات للشهور التسعة الأولى من العام 2023 بنسبة 16% إلى 3.63 مليار درهم بما يعادل 989 مليون دولار...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕