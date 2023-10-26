بتوجيهات عمار النعيمي.. العمل «عن بعد» لموظفي حكومة عجمان غداً

الجمعة الموافق 27 أكتوبر، عن بُعد نظراً للأحوال الجوية.

ويشمل هذا القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة عجمان على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

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تنفيذاً لتوجيهات حمدان بن محمد .. غداً العمل «عن بعد» لموظفي حكومة دبيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

غداً العمل والدراسة 'عن بعد' في الحكومة الاتحادية والمدارس الحكوميةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

بناءً على توجيهات مجلس الوزراء غداً.. العمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحاديةبناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الجمعة 27 أكتوبر، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها... اقرأ أكثر ⮕

غداً.. العمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية في الإماراتبناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الجمعة 27 أكتوبر، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل... اقرأ أكثر ⮕

«الزورا» تطلق مشروع «جايت واي» في عجمانأطلقت شركة الزورا للتطوير العقاري، المشروع المشترك بين حكومة عجمان وشركة سوليدير العالمية «بي إل سي»... اقرأ أكثر ⮕

حميد النعيمي يتقبل تعازي حاكمي الفجيرة وأم القيوين في وفاة الشيخ أحمد بن علي النعيميعجمان في 26 أكتوبر / وام / تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، اليوم التعازي من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة الشيخ أحمد بن علي بن راشد النعيمي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد... اقرأ أكثر ⮕