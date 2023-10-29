بايدن يدعو إلى زيادة «مهمة» في المساعدات الإنسانية لغزة

إلى قطاع غزة بدءاً من اليوم وبشكل متواصل.

وفي اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شدد بايدن على الحاجة إلى زيادة مهمة وفورية في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفق ما أكد المصدر ذاته.

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