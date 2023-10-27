بايدن يدعو بكين إلى مواجهة مشتركة للتحديات العالمية

وأكد بايدن خلال اللقاء أن على الولايات المتحدة والصين أن تديرا علاقتهما بشكل مسؤول وأن تبقيا قنوات التواصل مفتوحة، وذلك وفق بيان للبيت الأبيض.

وقال الجيش الأمريكي إن مقاتلة صينية اقتربت إلى مسافة 10 أقدام من قاذفة أمريكية من طراز «بي -52» كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي، ما أوشك أن يؤدي إلى وقوع حادث، ويسلط الضوء على احتمال وقوع حادث مؤسف في ظل تنافس البلدين على النفوذ في المنطقة.وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في بداية زيارة طال انتظارها لواشنطن، إن الخلافات بين الولايات المتحدة وبلاده تحتاج إلى حوار متعمق وشامل، لتقليل مساحة سوء التفاهم ولتحقيق استقرار العلاقات.

وأضاف وانغ يي، وهو بجوار نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن البلدين يتشاركان في مصالح مهمة وتحديات يحتاجان إلى حلها معاً. وتابع عبر مترجم: «لذلك الصين والولايات المتحدة تحتاجان إلى الحوار. لا يتعين علينا فقط أن نستأنف الحوار؛ بل يجب أن يكون حواراً معمقاً وشاملاً». headtopics.com

وأشار إلى أن الحوار سيسهم في تقليل مساحات سوء الفهم ويساعد على دفع العلاقات للاستقرار وإعادتها لمسار التنمية السليمة والمستقرة والمستدامة. ورد بلينكن: «أتفق مع ما قاله وزير الخارجية». وقبل تصريح وانغ قال بلينكن إنه يتطلع لإجراء محادثات بناءة مع نظيره الصيني. وخلال الاجتماع عبر بلينكن عن تعازيه لنظيره في وفاة رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانغ.

ولا يتوقع خبراء تحقيق تقدم سريع على صعيد العلاقات بين البلدين على الرغم من قول بكين وواشنطن إنهما تبحثان عن مجالات للتعاون المشترك، وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء إن الصين مستعدة للتعاون فيما يتعلق بالتحديات العالمية. ويقول محللو السياسات في الصين والولايات المتحدة إن من مصلحة الجانبين تجنب حرب أوسع في الشرق الأوسط وإن الصين، مستورد كبير للنفط. headtopics.com

في سياق آخر، قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان: اقتربت مقاتلة ذات محركين من طراز شينيانج -11 من طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي بسرعة مفرطة لا يمكن السيطرة عليها، وحلقت أسفل الطائرة بي -52 وأمامها وعلى مسافة 10 أقدام منها، ما عرض كلتا الطائرتين لخطر حدوث تصادم.ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق، لكن في حادثة مماثلة في مايو، رفضت الحكومة الصينية الشكاوى الأمريكية وطالبت واشنطن بإنهاء مثل هذه الرحلات الجوية فوق بحر الصين الجنوبي.

اقرأ أكثر:

alkhaleej »

سفير الصين : بكين تدعم مساعي الإمارات لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغيير المناخدبي في 26 أكتوبر / وام / أكد سعادة تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة ، دعم بلاده لمساعي دولة الإمارات لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغيير المناخ، خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28 الشهر المقبل بمدينة إكسبو دبي. اقرأ أكثر ⮕

سفير الصين: بكين تدعم مساعي الإمارات لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغيير المناخأكد تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، دعم بلاده لمساعي الإمارات لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغيير المناخ اقرأ أكثر ⮕

سفير الصين: بكين تدعم مساعي الإمارات لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغيير المناخموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

سفير الصين لدى الدولة: بكين تدعم مساعي الإمارات لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخأكد تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، دعم بلاده لمساعي دولة الإمارات لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ... اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «ممرات وهدنات» لإدخال مساعدات إلى غزةدعا قادة دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى «ممرات إنسانية وهدنات» تتيح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» اقرأ أكثر ⮕

الطاير يسلط الضوء على جهود المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مواجهة آثار التغير المناخيمسقط في 26 أكتوبر / وام / سلط معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الضوء على جهود المنظمة في دفع عجلة الإجراءات والنقاشات الفعالة حول العمل المناخي وذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع والثلاثين لـ'مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة' الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان الشقيقة. اقرأ أكثر ⮕