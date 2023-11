بايدن يؤيد فترة توقف في الحرب بين إسرائيل و«حماس»

وخلال إلقاء بايدن كلمة في فعالية لجمع التبرّعات لحملته الانتخابية، قاطع رجل الرئيس الديمقراطي قائلاً «بصفتي حاخاماً، أطلب منكم الدعوة إلى وقف لإطلاق النار على الفور». وردّ الرئيس البالغ من العمر 80 عاماً والطامح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة العام المقبل «أعتقد أنّنا بحاجة إلى فترة توقف. فترة التوقف تعني إفساح الوقت لإخراج الأسرى».

وردّاً على سؤال بشأن ما أدلى به بايدن، قال البيت الأبيض إنّ ما قصده الرئيس بكلمة «الأسرى» هم الرهائن المحتجزون لدى حركة حماس في قطاع غزة. وفي معرض دفاعه عن موقفه خلال هذه الحرب قال بايدن «أنا من أقنع بيبي (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) بالدعوة إلى وقف إطلاق النار لإخراج الأسرى. أنا من تحدّث إلى الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي لإقناعه بفتح باب معبر رفح» الذي يربط جنوب القطاع بمصر.

وتعليقاً على هذا الجانب من تصريح الرئيس الأمريكي، قال البيت الأبيض إنّ بايدن قصد بكلامه الرهينتين الأمريكيتين اللتين أطلقت سراحهما مؤخراً حركة حماس. وترفض الولايات المتّحدة حتى اليوم الدعوة إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، معتبرة أنّ من شأن هذا الأمر أن يصبّ في مصلحة الحركة حصراً، لكنّ الإدارة الأمريكية دعت مراراً إلى هدنات إنسانية للسماح بإدخال المساعدات إلى القطاع وإخراج العالقين فيه.

