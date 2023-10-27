بانتظار إعلان تأهلها للأولمبياد.. معسكر أوروبي لصفية الصايغ استعدادا لمنافسات الدراجات الهوائية عالميا

كانت الصايغ قد تصدرت عربيا عقب ختام مشاركتها في طواف الصين منتصف أكتوبر الجاري، وذلك حسب تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات. وقالت الصايغ في تصريحات لها :" شاركت في العديد من السباقات خلال الفترة الماضية في إطار جمع النقاط وقد أنهيتها جميعا، طبقا لشروط التأهل، عبر بطاقة الاتحاد الدولي وفي انتظار الإعلان الرسمي الشهر المقبل". وتخوض صفية الصايغ معسكرا أوروبيا في كل من إيطاليا وإسبانيا بداية من شهر نوفمبر المقبل، استعدادا للفترة المقبلة التي تتضمن العديد من المشاركات الخارجية.

كانت “الصايغ” قد حققت ميدالية برونزية تاريخية للإمارات لأول مرة في سباق الفردي ضد الساعة فئة تحت 23 عاماً ضمن منافسات بطولة آسيا للدراجات الهوائية التي أقيمت في دوشنبه عاصمة طاجيكستان. وأكدت الصايغ أن وجودها ضمن فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية كان عاملا رئيسيا في وصولها إلى هذه المكانة بفضل ما تحظى به من دعم كبير ومشاركات، ومعسكرات خارجية طوال العام.

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