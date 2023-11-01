بالتفاصيل.. هؤلاء الأجانب يمكنهم الخروج من غزة عبر رفح

في المقابل، لم يصدر موقف رسمي علني من السلطات المصرية حول مسألة خروج الأجانب، علماً أن القاهرة كانت أعلنت سابقا موافقتها على اجلاء الأجانب. وكان أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أكد أمس أن الحركة أبلغت وسطاء بأنها ستطلق سراح بعض الأسرى الأجانب في الأيام المقبلة.أتى ذلك، بعدما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن أمس أن الإدارة الأميركية أحرزت"تقدما حقيقيا" في الساعات القليلة الماضية في المفاوضات لتأمين ممر آمن للأميركيين وغيرهم من الأجانب الراغبين في مغادرة غزة.
وذكرت أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل يوم الجمعة لعقد اجتماعات مع أعضاء الحكومة هناك ثم يقوم بزيارات أخرى في المنطقة. ومنذ اندلاع شرارة الحرب في غزة في السابع من أكتووبر، نزح أكثر من 800 ألف من شمال غزة نحو الجنوب بينهم المئات من حامي الجنسيات الأجنبية.بينمااشترطت القاهرة السماح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة المحاصرة منذ أكثر من 3 أسابيع، بلا كهرباء ولا مياه، ولا سلع غذائية أو وقود.لم يتمالك على ما يبدو هذا"الجار المجنون"، كما وصفته وسائل إعلام أميركية، نفسه من الغضب فأشهر سلاحه وارتكب جريمة قتل.فقد أظهر مقطع فيديو تقشعر له ...
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