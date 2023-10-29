باريس تستضيف غدا حفل جوائز 'الكرة الذهبية' .. والسباق يشتعل بين ميسي وهالاند

باريس في 29 أكتوبر / وام / تشهد العاصمة الفرنسية "باريس" غدا الاثنين، حفل جوائز النسخة الـ67 من جوائز "الكرة الذهبية" التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وتكشف خلاله المجلة عن الفائز بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2023. وتحظى الجائزة باهتمام بالغ على جميع المستويات وخاص الجماهيرية والإعلامية كونها من أعرق الجوائز الفردية في مجال الرياضة حيث انطلقت في منتصف القرن الماضي.
ويأتي في مقدمة لاعبي مانشستر سيتي المنافسين لميسي، المهاجم النرويجي إيرلنج هالاند (22 عاما)، الذي انتقل للفريق من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022، وحقق العديد من الأرقام القياسية على مستوى السجل التهديفي، ومنها تسجيل 36 هدفا في الدوري الإنجليزي بموسم واحد. وتلقى هالاند جائزة أفضل لاعب في استفتاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في الموسم الماضي، ويتطلع اللاعب الآن للفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه رغم صعوبة المنافسة مع ميسي الفائز بالجائزة 7 مرات سابقة (رقم قياسي) .
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كأس سلطان بن خليفة للخيل ينطلق بعد غد في مضمار الشارقة لونجينالشارقة في 27 أكتوبر / وام / ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل بعد غد سباق كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان في نادي الشارقة للفروسية والسباق- مضمار الشارقة لونجين بدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاة إعلامية لقناة الشارقة الرياضية . اقرأ أكثر ⮕