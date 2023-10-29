باريس تستضيف غدا حفل جوائز 'الكرة الذهبية' .. والسباق يشتعل بين ميسي وهالاند

باريس في 29 أكتوبر / وام / تشهد العاصمة الفرنسية "باريس" غدا الاثنين، حفل جوائز النسخة الـ67 من جوائز "الكرة الذهبية" التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وتكشف خلاله المجلة عن الفائز بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2023. وتحظى الجائزة باهتمام بالغ على جميع المستويات وخاص الجماهيرية والإعلامية كونها من أعرق الجوائز الفردية في مجال الرياضة حيث انطلقت في منتصف القرن الماضي.

ويأتي في مقدمة لاعبي مانشستر سيتي المنافسين لميسي، المهاجم النرويجي إيرلنج هالاند (22 عاما)، الذي انتقل للفريق من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022، وحقق العديد من الأرقام القياسية على مستوى السجل التهديفي، ومنها تسجيل 36 هدفا في الدوري الإنجليزي بموسم واحد. وتلقى هالاند جائزة أفضل لاعب في استفتاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في الموسم الماضي، ويتطلع اللاعب الآن للفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه رغم صعوبة المنافسة مع ميسي الفائز بالجائزة 7 مرات سابقة (رقم قياسي) .

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: wamnews »

هل يودع العالم ميسي بـ'الكرة الذهبية' الثامنة غداً؟موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

العالم يترقب ساعة الحسم في سباق الكرة الذهبيةتتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم غدا الاثنين صوب مسرح "شاتيليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة حفل النسخة الجديدة من جوائز "الكرة الذهبية" العريقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية. اقرأ أكثر ⮕

ماذا يمنع ميسي من اللعب في أولمبياد باريس؟ما الذي يمنع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من اللعب في أولمبياد باريس 2024؟ طرح هذا السؤال بعد الدعوة المفتوحة... اقرأ أكثر ⮕

مصرية تتبرع بكامل حليّها لدعم أهالي غزةأشعلت مصرية ستينية العمر، من محافظة المنوفية، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها قبل أيام التبرع بمصوغاتها الذهبية كاملة، لصالح ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة اقرأ أكثر ⮕

كأس سلطان بن خليفة للخيل ينطلق بعد غد في مضمار الشارقة لونجينالشارقة في 27 أكتوبر / وام / ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل بعد غد سباق كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان في نادي الشارقة للفروسية والسباق- مضمار الشارقة لونجين بدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاة إعلامية لقناة الشارقة الرياضية . اقرأ أكثر ⮕

ميسي مرشّح لجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأمريكياختير النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي ضمن لائحة نهائية من ثلاثة لاعبين لجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأمريكي لكرة القدم... اقرأ أكثر ⮕