بأهداف محدودة.. طرفا النزاع في السودان يستأنفان محادثات السلام بجدة

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس):«ترحب المملكة العربية السعودية باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية، وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية».
وذكرت الوزارة في بيانها أنّ المملكة «تحث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على استئناف ما تم الاتفاق عليه بينهما في إعلان جدة «الالتزام بحماية المدنيين في السودان» في 11 مايو/أيار وعلى اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقّع من الطرفين في مدينة جدة في 20 مايو/أيار2023».
ويشارك في مفاوضات جدة أيضاً ممثلون عن «إيغاد»، التكتل المعني بالتنمية في شرق إفريقيا الذي تقوده كينيا. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي ساعد في الوساطة في بداية الأزمة، وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل المفاوضات خلال زيارته إلى السعودية مؤخراً. headtopics.com
وترى خلود خير، مؤسّسة مركز «كونفلوانس أدفايزوري» البحثي في الخرطوم، أن طرفي النزاع لم يكتفيا من الحرب بعد. من جهتها، قالت أميرة عبد الحليم، خبيرة الشؤون الإفريقية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة إنّ طرفيّ النزاع «أصابهما الانهاك». وقالت: «لذا بدآ في البحث عن أفق للخروج من مأزق الصراع ووافقا على الانخراط في المفاوضات مرة أخرى».
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